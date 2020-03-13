В России «обнулили» данные о недвижимости Валентины Терешковой

Источник материала: Tut.by

В России засекретили информацию о недвижимости первой женщины-космонавта и депутата Госдумы Валентины Терешковой после того, как она выступила с инициативой внесения в Конституцию поправки, позволяющей Владимиру Путину избираться на пост президента еще на два срока . Об этом пишет « Собеседник ».

По данным издания, в декларации Терешковой за 2018 год указан земельный участок площадью около 1400 квадратных метров, 693-метровый дом, а также три квартиры. Одна из квартир, площадь которой составляет 171,2 квадратного метра, находится в Гранатном переулке в Москве. Речь идет о квартире в так называемом спецдоме N3, которой в конце 70-х построили лично для Брежнева. В этом доме жили дочь генсека Галина, Константин Черненко, Михаил Горбачев и другие государственные деятели. Стоимость квартиры, которая принадлежит Терешковой на праве совместной собственности, составляет около 200 млн российских рублей. или около 2,7 млн долларов.



Тот самый дом. Фото: vk.com

Если раньше информация о собственниках этой квартиры была доступна в выписке из ЕГРП, то теперь эти сведения засекречены. При этом в публикации отмечается, что спецдом сейчас контролирует Федеральная служба охраны (ФСО).

Напомним, в начале этой недели Терешкова предложила Владимиру Путину избраться президентом еще на два срока. Позднее в Госдуме заявили, что после этого против Терешковой развернулась кампания по травле.