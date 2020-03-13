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На проспекте Пушкина одно дерево упало на машину, второе на дорогу. Последствия непогоды в ночь на 13 марта

13.03.2020 19:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столица ощутила последствия непогоды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На проспекте Пушкина одно дерево упало на машину, второе на дорогу. Последствия непогоды в ночь на 13 марта

Гроза в начале марта, сильный ветер и ливень с градом. Натиска весенней непогоды не выдержали некоторые дорожные указатели и билборды. Городские службы реагировали быстро.

На проспекте Пушкина одно дерево упало на машину, второе на дорогу. Последствия непогоды в ночь на 13 марта

На проспекте Пушкина одно дерево упало на машину, второе на проезжую часть, на Кабушкина ветви нависли над кровлей частного дома. Всего сотрудники МЧС выезжали этой ночью на устранение последствий семь раз.

На проспекте Пушкина одно дерево упало на машину, второе на дорогу. Последствия непогоды в ночь на 13 марта

К слову, синоптики обещают, что ветер не стихнет и 14 марта, а это значит, что меры безопасности лишними не будут.

На проспекте Пушкина одно дерево упало на машину, второе на дорогу. Последствия непогоды в ночь на 13 марта

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Новости Беларуси. Столица ощутила последствия непогоды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гроза в начале марта, сильный ветер и ливень с...
 
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