Лукашенко главе МДВ: Для стабильности в обществе надо ухо держать востро

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал в пятницу доклад министра внутренних дел Юрия Караева. По итогам прошлого года в стране стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений, передает телеканал «МИР 24».

«Нам надо смотреть подальше – чтобы у нас было стабильное общество. Надо ухо держать востро: число желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, – это так называемые наши граждане. У них «все плохо», им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе», – заявил президент Беларуси.