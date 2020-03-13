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Лукашенко главе МДВ: Для стабильности в обществе надо ухо держать востро

13.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал в пятницу доклад министра внутренних дел Юрия Караева. По итогам прошлого года в стране стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений, передает телеканал «МИР 24».

«Нам надо смотреть подальше – чтобы у нас было стабильное общество. Надо ухо держать востро: число желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, – это так называемые наши граждане. У них «все плохо», им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе», – заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко призвал сотрудников МВД быть ближе к людям, откликаться на их проблемы и просьбы. Так, президент призвал милицию подключиться к борьбе с коронавирусом и помогать людям, особенно пенсионерам.



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По словам президента, число желающих подорвать белорусское общество изнутри не уменьшается.
 
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