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Аллергия, грипп или коронавирус: как их различить

13.03.2020 20:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коронавирусом заразилось более 100 тысяч человек по всему миру. Из-за новостей об отменах массовых мероприятий, авиарейсов и мерах предосторожности люди начинают тревожиться каждый раз, когда чувствуют першение в горле или кашляют. CNN поговорил с профессором исследовательского центра клиники Майо в Миннесоте Грегори Поландом о различиях между типичной аллергией, симптомами простуды, гриппа и коронавирусом.


Фото: pixabay.com
Простуда или аллергия Грипп или коронавирус Коронавирус
  • Слезятся глаза
  • Заложен нос
  • Чихание
  • Жар
  • Усталость
  • Ломота в теле
  • Кашель
  • Ухудшение состояния
  • Затрудненное дыхание
  • Контекст: недавнее путешествие или контакт с больным

Симптомы могут отличаться в каждом конкретном случае, так что всегда советуйтесь с врачом.

Зудящие глаза и насморк? Вероятно, сезонная аллергия

«Проблема сезонных аллергий заключается в том, что они проявляются на слизистых носа и глаз, — говорит доктор Поланд. — Как правило, большинство симптомов локализуется в области головы, если только аллергия не проявляется сыпью. А грипп и коронавирус поражают другие системы и нижние дыхательные пути. Вероятно, у человека не будет насморка, но будут боль в горле, кашель, жар или одышка — и это уже другой клинический диагноз».

Обратить внимание следует на температуру: профессор говорит, что аллергия вряд ли приведет к лихорадке. Обычно она также не вызывают одышку, если только у человека нет таких заболеваний, как астма.

Поланд поясняет: если у человека были одни и те же симптомы примерно в одно и то же время из года в год, то скорее всего — у него сезонная аллергия. В таком случае безрецептурные лекарства и другие регулярные меры предосторожности помогут ему чувствовать себя лучше.

А что с гриппом и коронавирусом?

«Если у вас острый случай коронавируса или гриппа, вы будете чувствовать себя очень уставшим и больным — и это просто загонит вас в постель, — поясняет Поланд. — Аллергия может вызывать чувство усталости, но она не будет сопровождаться сильной болью в мышцах или суставах».

Симптомы простуды и легкого гриппа обычно проходят сами собой. Вы начнете чувствовать себя лучше после отдыха и надлежащего ухода через несколько дней (если только вы не пожилой человек и не имеете других заболеваний — иначе даже легкая простуда может длиться дольше).

Если же у человека грипп или коронавирус, ему со временем будет становиться хуже — и это верный признак того, что нужно обратиться за медицинской помощью. «Подозрение на коронавирус может усилить одышка, — говорит профессор. — Пневмония у людей может развиться от гриппа, который имеет похожие симптомы».

К сожалению, говорит Поланд, начальные стадии простуды, гриппа и коронавируса могут быть очень похожими, а в некоторых случаях коронавирус и грипп могут протекать так мягко, что человек не будет видеть никаких резких изменений. Вот почему так важно обратить внимание на свое самочувствие — особенно если вы находитесь в группе риска (Поланд поясняет, что это пожилые люди, люди с астмой или другими заболеваниями легких, с болезнями сердца или диабетом, а также беременные женщины).

Случаи заболевания коронавирусом обычно имеют определенный контекст.
Поэтому на приеме доктор задаст вам определенные вопросы: «Вы недавно путешествовали, и если да, то где?», «Был ли у вас кто-нибудь в доме или коллега по работе, который путешествовал?».

Профессор говорит, что если плохое самочувствие оказалось не коронавирусом, а гриппом, это не значит, что все несерьезно.

«За последних несколько месяцев 30 миллионов американцев были заражены вирусом. Около 300−500 тысяч случаев были настолько тяжелыми, что людей пришлось госпитализировать, и около 30 тысяч из них умерли — и все это вирус гриппа. Мы настолько культурно оцепенели от „просто гриппа“, что не воспринимаем его всерьез, несмотря на цифры».

И хотя коронавирус может иметь и сравнительно более высокий уровень смертности, профессор указывает на такой факт: чем больше людей инфицировано, тем выше вероятность того, что инфекция распространится на других. Это означает, что даже при статистической разнице в показателях смертности грипп будет более распространенной, гораздо более вероятной проблемой для человека.

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Теги: Новости
 
 
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Коронавирусом заразилось более 100 тысяч человек по всему миру. Из-за новостей об отменах массовых мероприятий, авиарейсов и мерах предосторожности люди начинают...
 
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