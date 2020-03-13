|
«Прошло две недели, ничего не подтвердилось». Юрий Караев о добровольном карантине из-за коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал, что собирался встретиться с министром раньше, но главу МВД «заподозрили» в коронавирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эту историю Юрий Караев чуть позже рассказал журналистам и сам. Оказывается, министр сдал анализы, добровольно ограничил контакты, дистанционно был под наблюдением. Причины сразу две: его сын вернулся из Китая буквально за несколько дней до начала вспышки заболевания; и присутствие на совещании, участник которого вызвал беспокойство.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Прошло две недели, ничего не подтвердилось. Все участники совещания живы, здоровы, чего и всем желаю.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Прошло две недели, ничего не подтвердилось». Юрий Караев о добровольном карантине из-за коронавируса
Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал, что собирался встретиться с министром раньше, но главу МВД «заподозрили» в коронавирусе, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)