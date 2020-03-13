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Сергей Минин: три года подряд конькобежцы привозят медали с топовых турниров, появилась какая-то стабильность
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы на мажорной ноте завершили нынешний сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
После успешного выступления на финале Кубка мира в Нидерландах Марины Зуевой, где спортсменка завоевала серебро, наши ребята успели отличиться и на студенческом мировом форуме. Он 12 марта завершился в Амстердаме.
На счету белорусов четыре медали. Две серебряные награды завоевал Игнат Головатюк на дистанции 500 и 1000 метров. Замкнул тройку сильнейших на 1 500 метрах Виктор Руденко. Есть бронза и у наших девушек, они завоевали ее в командной гонке.
13 марта после длительного путешествия на родину возвратился главный тренер национальной команды Сергей Минин, а также Марина Зуева.
Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Стоит отметить, что уже три года подряд конькобежцы привозят медали с топовых турниров – чемпионаты Европы, кубки мира. Это меня радует в первую очередь как тренера, что уже появилась какая-то стабильность. Я, в принципе, сезоном доволен.
А вот ребята, отличившиеся на мировом студенческом форуме, в Минск прибудут 14 марта.
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Сергей Минин: три года подряд конькобежцы привозят медали с топовых турниров, появилась какая-то стабильность
Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы на мажорной ноте завершили нынешний сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После успешного выступления на финале...
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