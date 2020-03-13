Марина Зуева: полдистанции ехали с соперницей быстрее, чем рекорд мира. Думаю, могу на пяти километрах быть в медалях

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Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы на мажорной ноте завершили нынешний сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Минин: три года подряд конькобежцы привозят медали с топовых турниров, появилась какая-то стабильность

После успешного выступления на финале Кубка мира в Нидерландах Марины Зуевой, где спортсменка завоевала серебро, наши ребята успели отличиться и на студенческом мировом форуме. Он 12 марта завершился в Амстердаме.





Марина Зуева, серебряный призер Кубка мира по конькобежному спорту:

Какая может быть цель? Конечно, на чемпионате мира медаль взять. Сейчас я максимально приблизилась. Никогда так близко не была, четвертое место на пяти километрах, и полдистанции ехали с моей соперницей быстрее, чем рекорд мира. Это, конечно, подстегивает, эти воспоминания заряжают. Думаю, что я могу на этой дистанции быть в медалях.