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Марина Зуева: полдистанции ехали с соперницей быстрее, чем рекорд мира. Думаю, могу на пяти километрах быть в медалях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы на мажорной ноте завершили нынешний сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
После успешного выступления на финале Кубка мира в Нидерландах Марины Зуевой, где спортсменка завоевала серебро, наши ребята успели отличиться и на студенческом мировом форуме. Он 12 марта завершился в Амстердаме.
Марина Зуева, серебряный призер Кубка мира по конькобежному спорту:
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Марина Зуева: полдистанции ехали с соперницей быстрее, чем рекорд мира. Думаю, могу на пяти километрах быть в медалях
Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы на мажорной ноте завершили нынешний сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сергей Минин: три года подряд конькобежцы...
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