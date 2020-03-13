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Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

13.03.2020 22:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 марта в Минздраве прокомментировали решение ограничить до 6 апреля все культурно-массовые и спортивные мероприятия с международной составляющей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

В этот период только в Минске запланировано почти три десятка концертов. Отменят ли ивенты? И готовы ли организаторы вернуть стоимость билетов?

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Анастасия Ярощик-Корниенко убедилась в том, что концерты состоятся, но при определенных условиях.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

С утра у кассира Галины Ивановны стандартный режим работы. Главное покупателю не растеряться в обширном концертном прайсе.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Сейчас попытаемся купить билет на концерт в начале апреля.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, билет на Димаша можно еще купить?
– Да. Официально еще никакого не было распоряжения, что отменяется концерт.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

Купить билет можно на все заявленные концерты. Единственная официальная отмена – авторский вечер Михаила Жванецкого, по состоянию здоровья артиста. В кассу вернули за три часа 13 билетов. Уверяют: это немного больше обычного.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

Стоимость билета возвращается полностью.
– На все концерты?
– Да. Кроме сервисного сбора.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

Сразу деньги отдают не за все билеты. Некоторые организаторы собирают информацию о возвратах. Ситуация все-таки нестандартная, желающих отказаться от культурного похода немало. Но пока зритель решает идти или не идти, организаторы боятся остаться наедине со звездой и пустым залом. По законодательству они вправе вернуть от 75 до 100 % стоимости. Но если ивент отменен официально, гарантирован полный возврат средств.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

Александр Образов, организатор концертов:
В данный момент мы ведем сбор заявок, чтобы понять, какой это объем. Потому что, сами понимаете, на данный момент отданы предоплаты артистам, площадкам, вложены деньги в рекламу, куплены авиабилеты. За все это заплачено.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

С такой ситуацией белорусский шоу-бизнес столкнулся впервые. Кстати, концерты не страхуют от форс-мажоров. Противоречивая информация в интернете заставила организаторов поволноваться. Отменять международные концерты или оставить? А российские шоумены – это иностранцы?

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

После полудня в Минздраве расставили акценты. Рекомендовали перенести проведение массовых мероприятий с участием зарубежных звезд. Если все-таки проводить их, то только при условии обеспечения эпидбезопасности.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

Инна Карабан, заместитель начальника отдела Министерства здравоохранения Беларуси:
Ограничение контактов среди посетителей мероприятия, то есть обеспечение расстояния как минимум метр между посетителями. Не допускать к мероприятиям кашляющих, чихающих лиц, либо они должны применять меры личной гигиены. Проведение всех дезинфекционных мероприятий. Если это спортивные какие-то мероприятия, то команды должны быть размещены отдельно друг от друга.

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Ксения Скворцова решила вернуть билет еще задолго до эпидемиологической рекомендации Минздрава. Но группа, на концерт которой собиралась девушка, опередила ее решение и перенесла тур.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

Так как его отменили (точнее, перенесут на какой-то неопределенный срок), я даже обрадовалась, потому что есть возможность не рисковать здоровьем и получить удовольствие.

Так что на усмотрение организаторов, артистов и самого зрителя. Здесь главное уже следить за информацией и вовремя информировать друг друга об изменениях в афише. Желающих насладиться сегодня искусством тоже немало.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

– 22 марта в филармонию.
– И что это будет?
– Праздничный концерт в честь 85-летия нашего Владыки Филарета.

А может, в этом и есть одна из составляющих хорошего иммунитета?

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

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Люди в материале: Анастасия Ярощик-Корниенко, Александр Образов, Инна Карабан

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 13 марта в Минздраве прокомментировали решение ограничить до 6 апреля все культурно-массовые и спортивные мероприятия с международной...
 
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