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Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 марта в Минздраве прокомментировали решение ограничить до 6 апреля все культурно-массовые и спортивные мероприятия с международной составляющей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот период только в Минске запланировано почти три десятка концертов. Отменят ли ивенты? И готовы ли организаторы вернуть стоимость билетов?
С утра у кассира Галины Ивановны стандартный режим работы. Главное покупателю не растеряться в обширном концертном прайсе.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
– Здравствуйте. Скажите пожалуйста, билет на Димаша можно еще купить?
Купить билет можно на все заявленные концерты. Единственная официальная отмена – авторский вечер Михаила Жванецкого, по состоянию здоровья артиста. В кассу вернули за три часа 13 билетов. Уверяют: это немного больше обычного.
– Стоимость билета возвращается полностью.
Сразу деньги отдают не за все билеты. Некоторые организаторы собирают информацию о возвратах. Ситуация все-таки нестандартная, желающих отказаться от культурного похода немало. Но пока зритель решает идти или не идти, организаторы боятся остаться наедине со звездой и пустым залом. По законодательству они вправе вернуть от 75 до 100 % стоимости. Но если ивент отменен официально, гарантирован полный возврат средств.
Александр Образов, организатор концертов:
С такой ситуацией белорусский шоу-бизнес столкнулся впервые. Кстати, концерты не страхуют от форс-мажоров. Противоречивая информация в интернете заставила организаторов поволноваться. Отменять международные концерты или оставить? А российские шоумены – это иностранцы?
После полудня в Минздраве расставили акценты. Рекомендовали перенести проведение массовых мероприятий с участием зарубежных звезд. Если все-таки проводить их, то только при условии обеспечения эпидбезопасности.
Инна Карабан, заместитель начальника отдела Министерства здравоохранения Беларуси:
Ксения Скворцова решила вернуть билет еще задолго до эпидемиологической рекомендации Минздрава. Но группа, на концерт которой собиралась девушка, опередила ее решение и перенесла тур.
Так как его отменили (точнее, перенесут на какой-то неопределенный срок), я даже обрадовалась, потому что есть возможность не рисковать здоровьем и получить удовольствие.
Так что на усмотрение организаторов, артистов и самого зрителя. Здесь главное уже следить за информацией и вовремя информировать друг друга об изменениях в афише. Желающих насладиться сегодня искусством тоже немало.
– 22 марта в филармонию.
А может, в этом и есть одна из составляющих хорошего иммунитета?
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Новости Беларуси. 13 марта в Минздраве прокомментировали решение ограничить до 6 апреля все культурно-массовые и спортивные мероприятия с международной...
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