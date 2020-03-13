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Вернут 5000 билетов. «М.аrt.контакт-2020» в Могилёве отменяют
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве в связи со сложившейся ситуацией отменили одно из главных международных театральных событий «М.аrt.контакт-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вернут 5000 билетов. В 9 из 11 стран участниц форума зарегистрированы вспышки COVID-19.
Ирина Рябцева, заместитель директора Могилевского областного драматического театра:
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Новости Беларуси. В Могилеве в связи со сложившейся ситуацией отменили одно из главных международных театральных событий «М.аrt.контакт-2020», сообщили в программе...
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