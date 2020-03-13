﻿ Вернут 5000 билетов. «М.аrt.контакт-2020» в Могилёве отменяют. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вернут 5000 билетов. «М.аrt.контакт-2020» в Могилёве отменяют

13.03.2020 22:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилеве в связи со сложившейся ситуацией отменили одно из главных международных театральных событий «М.аrt.контакт-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вернут 5000 билетов. «М.аrt.контакт-2020» в Могилёве отменяют

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

Вернут 5000 билетов. В 9 из 11 стран участниц форума зарегистрированы вспышки COVID-19.

Вернут 5000 билетов. «М.аrt.контакт-2020» в Могилёве отменяют

Ирина Рябцева, заместитель директора Могилевского областного драматического театра:
Конечно, как бы ни было это печально и для нас, организаторов, и для зрителей, но безопасность людей – превыше всего.

Вернут 5000 билетов. «М.аrt.контакт-2020» в Могилёве отменяют

Люди в материале: Ирина Рябцева

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Могилеве в связи со сложившейся ситуацией отменили одно из главных международных театральных событий «М.аrt.контакт-2020», сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
На какую дату перенесут концерт Николая Носкова во Дворце Республики?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика