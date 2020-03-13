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Наталья Кочанова: по-доброму завидую ребятам, которым вручают паспорта в торжественной обстановке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С хештегом «разам». Под таким девизом в преддверии Дня конституции в Беларуси проходит торжественное вручение паспортов молодым людям. 13 марта школьников принимали в верхней палате парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь с ребятами пообщалась спикер Совета Республики. Обращаясь к подросткам, Наталья Кочанова отметила, что во многом от них будет зависеть будущее страны. При этом отметила, что сегодня в Беларуси созданы все условия для самореализации. Спикер обратила внимание молодежи на то, что этот год юбилейный – 75-летия Великой Победы, поэтому документ накладывает особые обязательства на каждого из них.
Егор Лобанов, учащийся СШ № 3 г. Хойники:
Карина Жандарова, учащаяся СШ а/г Ленина Бобруйского района:
В ходе торжественной церемонии ребятам вручили подарки, а также провели экскурсию по зданию Совета Республики. Не обошлось без общего фотографирования. Наталья Кочанова призналась, что во время награждения волновалась не меньше ребят.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания:
Акции «Мы – граждане Беларуси» 15 лет. За это время она объединила более 4 000 юных белорусов.
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Новости Беларуси. С хештегом «разам». Под таким девизом в преддверии Дня конституции в Беларуси проходит торжественное вручение паспортов молодым людям. 13 марта...
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