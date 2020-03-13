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Наталья Кочанова: по-доброму завидую ребятам, которым вручают паспорта в торжественной обстановке

13.03.2020 23:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С хештегом «разам». Под таким девизом в преддверии Дня конституции в Беларуси проходит торжественное вручение паспортов молодым людям. 13 марта школьников принимали в верхней палате парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: по-доброму завидую ребятам, которым вручают паспорта в торжественной обстановке

Здесь с ребятами пообщалась спикер Совета Республики. Обращаясь к подросткам, Наталья Кочанова отметила, что во многом от них будет зависеть будущее страны. При этом отметила, что сегодня в Беларуси созданы все условия для самореализации. Спикер обратила внимание молодежи на то, что этот год юбилейный – 75-летия Великой Победы, поэтому документ накладывает особые обязательства на каждого из них.

Наталья Кочанова: по-доброму завидую ребятам, которым вручают паспорта в торжественной обстановке

Егор Лобанов, учащийся СШ № 3 г. Хойники:
Чувство гордости. Мы приехали единственные с республики такие, мы активные ребята, активные граждане нашей страны, и надеюсь, все ребята, которые со мной приехали, будут и дальше активничать в Беларуси. В деятельности молодежного парламента мы работаем с депутатами, с райисполкомом мы работаем. Так сказать, молодые депутаты.

Наталья Кочанова: по-доброму завидую ребятам, которым вручают паспорта в торжественной обстановке

Карина Жандарова, учащаяся СШ а/г Ленина Бобруйского района:
Когда мне сообщили, что меня выбрали, я сначала не поверила. Я чувствую гордость за себя, за то, что я получила паспорт и стала официально гражданином Республики Беларусь. Горжусь собой и думаю, что сделаю еще много того, за что меня наградят.

Наталья Кочанова: по-доброму завидую ребятам, которым вручают паспорта в торжественной обстановке

В ходе торжественной церемонии ребятам вручили подарки, а также провели экскурсию по зданию Совета Республики. Не обошлось без общего фотографирования. Наталья Кочанова призналась, что во время награждения волновалась не меньше ребят.

Наталья Кочанова: по-доброму завидую ребятам, которым вручают паспорта в торжественной обстановке

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания:
Если говорить о приеме в пионеры, комсомол, я очень помню это хорошо – это действительно было торжественно, это было знаково. А вот что касается паспорта: в паспортном столе мне дали расписаться, и я получила паспорт. По-доброму завидую тем ребятам, которым сегодня вручают паспорта в торжественной обстановке. Потому что я вижу их волнение, и я чувствую свое переживание и волнение в этот момент, это очень важно.

Наталья Кочанова: по-доброму завидую ребятам, которым вручают паспорта в торжественной обстановке

Акции «Мы – граждане Беларуси» 15 лет. За это время она объединила более 4 000 юных белорусов.

Наталья Кочанова: по-доброму завидую ребятам, которым вручают паспорта в торжественной обстановке

Люди в материале: Егор Лобанов, Карина Жандарова, Наталья Кочанова

 
 
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Новости Беларуси. С хештегом «разам». Под таким девизом в преддверии Дня конституции в Беларуси проходит торжественное вручение паспортов молодым людям. 13 марта...
 
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