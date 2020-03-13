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Делают украшения из мусора. Какими необычными способами в Слуцке поднимают экологические проблемы

13.03.2020 22:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сделай подарок музею – сохрани природу. В Слуцком эколого-биологическом центре учащихся стартовала новая акция. Главная цель – дать второй шанс ненужным вещам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Делают украшения из мусора. Какими необычными способами в Слуцке поднимают экологические проблемы

О бережном отношение к природе – в видеоматериале Ольги Шерстневой.

Делают украшения из мусора. Какими необычными способами в Слуцке поднимают экологические проблемы

Люди в материале: Ольга Шерстнева

 
 
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Новости Беларуси. Сделай подарок музею – сохрани природу. В Слуцком эколого-биологическом центре учащихся стартовала новая акция. Главная цель – дать второй шанс...
 
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