Источник материала: Новости Волковыска

О чрезвычайных мерах эпидемиологической безопасности сообщил вечером пятницы премьер Польши Матеуш Моравецкий во время совместной конференции с министром здравоохранения Лукашем Шумовским. Премьер Моравецкий объявил о введении положения эпидемиологической угрозы:

Перед лицом мировой эпидемии или объявленной пандемии самые важные слова - безопасность и ответственность. Мы обязаны сделать все возможные шаги, чтобы безопасность здоровья поляка всячески поддерживалась. Для этого нужна ответственность. Ответственные действия могут привести к тому, что мы минимизируем последствия пандемии.

С субботы мы ограничиваем деятельность торговых центров, где будут действовать продуктовые магазины и магазины со средствами гигиены. Мы приняли решение прекратить работу в других магазинах, чтобы не создавать лишнее движение в торговых центрах. Так нам рекомендуют эксперты. Все другие торговые точки и банки будут функционировать нормально. Мы приостанавливаем работу всех ресторанов, кафе, баров, клубов и других мест развлечений. Специалисты говорят нам, что это необходимо.

Начиная с 15 марта Польша возвращает пограничный контроль на всех границах, отменяет все международные авиа и железнодорожные соединения. Иностранцам (гражданам ЕС, владельцам виз и путешественникам по безвизу) будет запрещен въезд в страну. Все граждане Польши, возвращающиеся из-за границы, должны пройти 14-дневный карантин. Изначально границы закрываются на 10 дней с возможностью продления до 20 дней, и даже сроком до 1 месяца, сообщает Польское Радио.

Владельцы польских разрешений на проживание (карт побыту) смогут пересечь границу после 15 марта. Они также попадут под 14-дневный карантин.