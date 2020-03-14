Источник материала: Чырвоны прамень

Глава государства Александр Лукашенко в торжественной обстановке во Дворце Независимости вручил паспорта юным гражданам Беларуси.

Участниками мероприятия стали 25 белорусов, которым исполнилось 14 лет. Они приехали в столицу накануне из разных регионов страны. Несмотря на юный возраст, они уже достигли определенных успехов в учебе, проявили неординарные способности в творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях.





Александр Лукашенко лично вручил каждому учащемуся паспорт, отметив, что получение этого документа во все времена воспринималось как первый шаг во взрослую жизнь.

«Знаю, что вы уже добились определенных успехов в учебе, спорте, общественных делах. Это замечательно, вы просто молодцы, – подчеркнул Президент. – Я уверен: самые большие победы у вас еще впереди. При этом государство позаботилось, чтобы перед вами были открыты все дороги. И только от личной целеустремленности, упорства и трудолюбия зависит, каких высот вы и ваши сверстники сможете достичь в будущем». Глава государства подчеркнул, что все, кто попал во Дворец Независимости, добились этой возможности своими успехами. «Здесь нет случайных людей. Здесь люди, которые умеют трудиться и показывать пример другим, вести за собой», – сказал он.

Президент отметил, что предыдущие поколения сделали все, чтобы молодежь могла гордиться своей страной. «Теперь ваша очередь развивать, прославлять и обязательно в будущем, да и в настоящем, защищать Беларусь», – сказал он.

«Патриотизм – не просто разговоры о том, как мы любим Родину (хотя и говорить об этом надо). Это ежедневный труд на ее благо, сохранение исторических, культурных традиций, защита интересов государства и жизни людей. Все это ценности, которые нашим предкам приходилось отстаивать с оружием в руках», – подчеркнул Александр Лукашенко. Он напомнил о героическом подвиге тех, кто 75 лет назад отвоевал для белорусов право на существование, разгромив фашизм. «Они сохранили всем нам жизнь и свободу. Я убежден, что это наследие вы будете беречь так же, как и мы», – сказал белорусский лидер.

«В вашем лице вижу новую, позитивную, талантливую и по-хорошему амбициозную Беларусь. Это меня радует, как и всех ваших родителей. Идите вперед к выбранной цели, никогда не сдавайтесь и, самое главное, никогда ничего и никого не бойтесь. Верьте в себя, верьте, что если вы идете вперед, то вам обязательно помогут и, как правило, на вашей родной земле, в вашей Беларуси», – обратился к молодым гражданам страны Президент.

Все участники мероприятия получили в подарок от Главы государства книгу «Я – гражданин Республики Беларусь», наборы сладостей, а также ценные напутственные слова.

После торжественной церемонии учащиеся побывали на экскурсии в залах Дворца Независимости.