В Несвижском колледже здоровью – особый приоритет

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В рамках реализации проекта «Мой стиль жизни сегодня — мое здоровье и успех завтра», целью которого является формирование у учащихся Несвижского колледжа приоритета ценности здорового образа жизни, прошло заседание межведомственного «круглого стола». В его работе участвовали помощники врача-гигиениста отдела гигиены по гигиене детей и подростков государственного учреждения «Нес-вижский районный центр гигиены и эпидемиологии» С.К. Стадуб, Е.В. Татаревич, врач-педиатр УЗ «Несвижская ЦРБ» Н.Л. Наркевич, заместитель директора по воспитательной работе колледжа Т.А. Цвирко, медицинский работник Л.А. Дробеня и методист учреждения образования С.В. Просмыцкая.





Участники заседания рассмотрели итоги реализации инновационного проекта за I полугодие, результаты мониторинга здоровья учащихся групп специальности «Физическая культура», ознакомились с анализом заболеваемости учащихся колледжа за I полугодие и планом мероприятий по реализации инновационного проекта на II полугодие.

Стороны обсудили особенности организации образовательного процесса в колледже в условиях реализации проекта и заложили основу дружеских взаимоотношений в вопросах инновационной деятельности.

Светлана ПРОСМЫЦКАЯ,

методист Несвижского государственного

колледжа имени Якуба Коласа.