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Из-за репетиций к 9 мая по Минску снова пойдут танки. Какие дороги перекроют

14.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скоро начнется подготовка к военному параду 9 мая. Тренировки на аэродроме Липки (под Минском) будут проводить с 16 марта по 16 апреля. На сайте «Минсктранса» рассказывают, по каким дорогам будет перемещаться тяжелая техника и как ограничат движение уже на следующей неделе.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во пути военной техники по указанию ГАИ будут временно ограничивать движение всех видов транспорта на таких автодорогах:

  • улица Основателей — дорога Н-9067;
  • улица Основателей — улица Скорины — МКАД — аэродром «Липки».

Техника начнет движение в Липки 17, 24, 31 марта, 7, 14 апреля. Ограничения для транспорта по маршруту ее следования — с 4.50 утра.

Возвращение военной техники с аэродрома Липки — 19, 26 марта, 2, 9, 16 апреля. Ограничение движения транспорта по маршруту — с 19.50.

Время прохождения колонны — около часа. Изменения в трассы городского пассажирского транспорта будут оперативно вноситься, или движение приостановят. Минчан просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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На следующей неделе начнут подготовку к военному параду 9 мая. Тренировки на аэродроме «Липки» (под Минском) будут проводить с 16 марта по 16 апреля. «Минсктранс»...
 
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