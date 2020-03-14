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Из-за репетиций к 9 мая по Минску снова пойдут танки. Какие дороги перекроют
Источник материала: Tut.by
Скоро начнется подготовка к военному параду 9 мая. Тренировки на аэродроме Липки (под Минском) будут проводить с 16 марта по 16 апреля. На сайте «Минсктранса»
Во пути военной техники по указанию ГАИ будут временно ограничивать движение всех видов транспорта на таких автодорогах:
Техника начнет движение в Липки 17, 24, 31 марта, 7, 14 апреля. Ограничения для транспорта по маршруту ее следования — с 4.50 утра.
Возвращение военной техники с аэродрома Липки — 19, 26 марта, 2, 9, 16 апреля. Ограничение движения транспорта по маршруту — с 19.50.
Время прохождения колонны — около часа. Изменения в трассы городского пассажирского транспорта будут оперативно вноситься, или движение приостановят. Минчан просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
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На следующей неделе начнут подготовку к военному параду 9 мая. Тренировки на аэродроме «Липки» (под Минском) будут проводить с 16 марта по 16 апреля. «Минсктранс»...
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