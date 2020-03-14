Расследование убийства в Шумилинском районе завершено: виновного будут судить по 5 статьям УК

Преступление произошло прошлогодней осенью. На супружескую пару с ножом напал их знакомый.













В пресс-службе УСК по Витебской области рассказали, что вечером 25 октября 2019 года в милицию обратилась 33-летняя женщина. Она заявила, что на ее мужа напал вооруженный ножом их общий знакомый.





На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители – в лесу они обнаружили тело 37-летнего мужчины. Он был мертв.





По данным следствия, в тот день супруги пошли в лес за ягодами. Уже выходя из него, они встретили общего 42-летнего знакомого.





Выяснилось, что последний поджидал пару возле их транспортного средства. Мужчины поссорились. В ходе конфликта супруг женщины получил несколько ножевых ранений.





Жена пострадавшего сразу убежала, а убийца скрылся. Через несколько дней преступника задержали. С его участием была проведена проверка показаний на месте происшествия.





Правоохранители установили, что причиной убийства стала ревность и месть к супругам за то, что ранее они дали показания против него по другому уголовному делу, кстати, также связанного с ножом.









Тогда, 3 августа 2019 года, этот тип, приставив нож к телу женщины, завел ее за угол дома, повалил на землю, избил. Кроме того, он угрожал убить ее.





Вскоре на место происшествия пришел супруг потерпевшей и стал требовать прекратить совершать противоправные действия в отношении женщины, обвиняемый начал бить и его. Мужчине удалось покинуть место происшествия и сообщить о произошедшем в милицию, – сообщили в региональном СК.





Когда в отношении агрессора возбудили уголовное дело, он пытался различными способами принудить женщину отказаться от показаний.





Так, 15 октября 2019 года, находясь в квартире женщины, раздел ее, сфотографировал в таком виде на мобильный телефон, после чего стал шантажировать, урожая выложить фото в Сеть, если та не откажется от показаний.





Расследование уголовного дела завершено. Судить преступника будут по пяти статьям Уголовного кодекса: убийство с особой жестокостью, принуждение потерпевшего к отказу от дачи показаний, насилие или угроза насилия, угроза убийством, причинение телесного повреждения.



