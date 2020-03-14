Службой госконтроля вскрыты факты необоснованного посредничества

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В 2019 году Солигорский межрайонный комитет государственного контроля (далее — межрайонный комитет) продолжил осуществлять государственный контроль за выполнением бюджета, соблюдением бюджетного законодательства, использованием государственной собственности, исполнением актов Президента Республики Беларусь, Парламента, Правительства и других государственных органов, регулирующих отношения государственной собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения, а также по иным вопросам, затрагивающим приоритетные направления в экономической, социальной и иных сферах деятельности.

В истекшем году в большинстве своем использовался такой метод контроля, как мониторинг, посредством которого субъекту предоставляется право в добровольном порядке устранить выявленные нарушения. При таких обстоятельствах субъект, его должностные лица не привлекаются к ответственности, к ним не применяются штрафные санкции.

В 2019 году межрайонным комитетом проведено 6 проверок и 26 мониторингов.

Важнейшим направлением в деятельности межрайонного комитета являлось тесное взаимодействие с населением, рассмотрение обращений граждан, что позволило своевременно и объективно установить имеющиеся проблемы и принять меры по их разрешению. Проблемные вопросы, поступающие от жителей, берутся на особый контроль до полного их рассмотрения.

В 2019 году рассмотрено и принято участие в рассмотрении 29 обращений граждан и юридических лиц. В рамках рассмотрения обращений к административной ответственности привлечены 19 лиц, сумма штрафов составила 4,6 тысячи рублей, возбуждено 2 уголовных дела. Руководством межрайонного комитета проведено 4 «прямые линии», на личном приеме принято 45 граждан.

Во исполнение поручений Главы государства специалистами межрайонного комитета сплошным методом проведен мониторинг школ, функционирующих на подконтрольной территории. Всего мониторингу подвергнуто 103 учреждения образования. По результатам установлено 843 нарушения, устранение которых находится на контроле.

Особое внимание уделялось проблемным вопросам в области государственных закупок работ (услуг), в том числе за счет бюджетных средств, необоснованного включения в цепочки хозяйственных операций посреднических структур. Контрольные мероприятия показали, что такие негативные проявления, причиняющие существенный вред бюджету как отдельных районов, так и экономике в целом, остаются по-преж-нему актуальными. Вскрыты неединичные факты необоснованного посредничества. По материалам проверок межрайонного комитета по таким фактам установлен ущерб в размере 80 тысяч рублей, возбуждено 11 уголовных дел по коррупционным составам преступлений, в рамках которых обеспечено взыскание с виновных причиненного ущерба.

Традиционно осуществлялся контроль за ходом посевной и уборочной кампаний, обеспечением сохранности техники, соблюдением санитарно-ветеринарных норм и правил, технологических регламентов в животноводстве и растениеводстве. В рамках проведенных контрольно-аналитических мероприятий, с целью устранения выявленных 276 нарушений в адрес сельхозорганизаций направлено 31 рекомендация, 10 информационных писем в местные органы власти и управления для принятия мер реагирования. По выявленным фактам падежа крупнорогатого скота в одной из сельхозорганизаций, умышленно сокрытого должностными лицами в статистической отчетности, в отношении руководителя возбуждено уголовное дело.

На постоянном контроле в прошедшем году находились вопросы о соблюдении бюджетного законодательства, исполнения в установленные сроки взятых на себя инвесторами обязательств, соблюдения налогового законодательства.

По результатам контрольной деятельности Солигорского межрайонного комитета государственного контроля за прошедший год к дисциплинарной ответственности привлечены 78 лиц, к административной — 28, общая сумма штрафа по которым составила 75,3 тысячи рублей. По выявленным фактам нарушений уголовного законодательства возбуждено 23 уголовных дела. За выявленные нарушения бюджетного и налогового законодательства в бюджет взыскано 1647,6 тысячи рублей, по результатам принятых мер реагирования сэкономлено (предотвращено) расходов государственных средств на общую сумму 4818,8 тысячи рублей.

Д.И. АХРЕМ,

председатель Солигорского

межрайонного комитета

государственного контроля.