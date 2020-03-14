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В Высоком прошло вокально-танцевальное шоу «На грани»

14.03.2020 08:04 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Окунуться в танцевальную и музыкальную культуру разных стран мира можно было в минувший вторник прямо в городском Доме культуры в Высоком.

Таким шансом воспользовались многие жители и гости самого западного города нашей страны. 10 марта специально для них выступили участники вокально-танцевального шоу «На грани» и шоу-балета «Феерия». В таком тандеме столичные гости уже второй раз выходят на высоковскую сцену (впервые зрители познакомились с минскими артистами во время «Добрых встреч» в 2019-м). Но в этот раз покорять зрителей они приехали с новой вокально-танцевальной программой «Страны мира». К слову, высоковчанам представилась уникальная возможность – это лишь третий концерт с такой программой в Беларуси.

В Высоком прошло вокально-танцевальное шоу «На грани»

Как только открылся занавес, зрители оказались во власти обволакивающего аргентинского танго. На сцене появились три танцовщицы в ярких костюмах с обязательными для чувственного танца розами-шляпами.

С выходом артистов зал сразу же взорвался аплодисментами. Зазвучали мировые хиты и популярные джазовые песни. К удивлению зрителей молниеносно сменялись костюмы выступающих. Появлялись танцоры на ходулях, мелькали в их руках вееры, трости… За каждым движением с восхищением наблюдал зал, не забывая об аплодисментах.

В буквальном смысле из тумана на сцену выплывали под испанские мотивы «Кармелиты» солисты шоу – Каролина Захарова и Руслан Рогалевич. Страсть танцев и намеки на корриду не оставили равнодушным никого в зале: гости праздничного вечера пританцовывали прямо на своих зрительских местах и с радостью подпевали исполнителям.

В Высоком прошло вокально-танцевальное шоу «На грани»

Следом столичные гости представили публике более спокойные итальянские мотивы в сопровождении не менее завораживающих «па».

Продолжилось вокально-танцевальным путешествием по странам Востока. И снова – неповторимые образы, знакомые всем мелодии, великолепно отточенная хореография и безупречный вокал!

В Высоком прошло вокально-танцевальное шоу «На грани»

Завершилось шоу в лучших «традициях» короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова: с костюмами с перьями и стразами и под песню «Дива».

 

В Высоком прошло вокально-танцевальное шоу «На грани»

 

…Всего два солиста и пять танцоров держали зал в приятном напряжении на протяжении праздничного вечера. Нестандартные, разноплановые и многожанровые выступления вокально-танцевального шоу «На грани» сумели удивить и покорить настолько, что даже после полуторачасового концерта разговоры о нем еще долго не умолкали.

Тот праздничный вечер, уверена, стал настоящим открытием для зрителей. А это полностью соответствует профессиональной и жизненной позиции директора Высоковского Дома культуры Олега Грипичука – «удивлять, не стоять на месте и разрушать стереотипы».

Активную помощь в подготовке и проведении праздничного шоу оказали Высоковское ДРСУ-137, Высоковский филиал ЖКХ, газовое хранилище «Прибужье», ОАО «Александрия-Агро», а также семьи Кулеши В.М. и Кичигина В.А.

Наталия КОВПАНЬКО.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

 

В Высоком прошло вокально-танцевальное шоу «На грани»

В Высоком прошло вокально-танцевальное шоу «На грани»

В Высоком прошло вокально-танцевальное шоу «На грани»

В Высоком прошло вокально-танцевальное шоу «На грани»

Author: Редактор сайта

В Высоком прошло вокально-танцевальное шоу «На грани»

Редактор сайта

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