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The Independent: УЕФА готов приостановить до сентября все футбольные турниры в Европе
Источник материала: Партизан
Все футбольные чемпионаты в Европе, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, могут возобновиться не раньше сентября.
Руководители Английской премьер-лиги и других европейских чемпионатов готовы к тому, что чемпионаты не возобновятся до сентября. УЕФА готов перенести Евро-2020 и остановить проведение футбольных матчей по всему континенту, сообщает The Independent.
УЕФА, как ожидается, сделает официальное объявление о переносе чемпионата Европы на 2021 год на конференции 17 марта. Изначально Евро-2020 планировалось провести в период с 12 июня по 12 июля.
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Все футбольные чемпионаты в Европе, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, могут возобновиться не раньше сентября.
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