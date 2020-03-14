В Гродненском районе микроавтобус сбил велосипедиста

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 марта примерно в десять часов утра в Гродненском районе произошёл наезд на велосипедиста.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Ford двигался по трассе Р41 со стороны деревни Лозы в направлении агрогородка Озеры. На 118 км дороги иномарка наехала на попутного велосипедиста.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Предварительно, 45-летний мужчина ехал ближе к правому краю, но к моменту приближения автомобиля сместился левее.

Велосипедист получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Отмечается, что пострадавший был пьян.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе в Минске микроавтобус сбил на пешеходном переходе велосипедиста.