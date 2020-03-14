|
В Гродненском районе микроавтобус сбил велосипедиста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 марта примерно в десять часов утра в Гродненском районе произошёл наезд на велосипедиста.
Как
Предварительно, 45-летний мужчина ехал ближе к правому краю, но к моменту приближения автомобиля сместился левее.
Велосипедист получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Отмечается, что пострадавший был пьян.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
На прошлой неделе в Минске микроавтобус сбил на пешеходном переходе велосипедиста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 13 марта примерно в десять часов утра в Гродненском районе произошёл наезд на велосипедиста. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Ford...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)