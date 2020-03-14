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В Гродненском районе микроавтобус сбил велосипедиста

14.03.2020 09:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 марта примерно в десять часов утра в Гродненском районе произошёл наезд на велосипедиста. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Ford двигался по трассе Р41 со стороны деревни Лозы в направлении агрогородка Озеры. На 118 км дороги иномарка наехала на попутного велосипедиста. 

В Гродненском районе микроавтобус сбил велосипедиста
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Предварительно, 45-летний мужчина ехал ближе к правому краю, но к моменту приближения автомобиля сместился левее. 

Велосипедист получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Отмечается, что пострадавший был пьян. 

В Гродненском районе микроавтобус сбил велосипедиста
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

По факту аварии возбуждено уголовное дело. 

На прошлой неделе в Минске микроавтобус сбил на пешеходном переходе велосипедиста.

Оба участника ДТП ехали на зелёный свет – подробнее здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 13 марта примерно в десять часов утра в Гродненском районе произошёл наезд на велосипедиста.  Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Ford...
 
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