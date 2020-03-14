Профосмотры на предприятиях и экспертиза качества медпомощи — какие новшества ждут белорусов

О том, какие новшества содержатся в подготовленном документе, рассказала на брифинге заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич.





О медосмотрах





Одно из важных новшеств для пациентов — расширение перечня организаций здравоохранения, которые будут уполномочены проводить обязательные и внеочередные медицинские осмотры работающих. Это позволит, во-первых, повысить доступность таких процедур для граждан, а во-вторых, снизить нагрузку на больницы и поликлиники.





— Сейчас медосмотры организуют государственные организации здравоохранения. Законопроект же предлагает уполномочить крупные предприятия, где есть свои медсанчасти, проводить медосмотры своих работников на месте, — отметила Валентина Курсевич. — Например, БЕЛАЗ или Минский тракторный завод смогут это сделать. Тогда их работники смогут пройти обязательный медосмотр в своей медсанчасти в удобное для них время, а не обращаться, скажем, в поликлинику.





О новых видах экспертиз





Еще одно из предложений законопроекта — ввести экспертизу качества оказания медицинской помощи. При каждой областной МРЭК планируется создать специальный отдел, который будет оценивать качество оказания медицинской помощи. Он будет работать в случае всех летальных исходов и осложнений. Также в списке — повторные госпитализации по поводу одного и того же заболевания в течение года, возникновение внутрибольничных инфекций, а также случаи, сопровождающиеся жалобами на качество медицинской помощи.





Для понимания принципа работы комиссии Валентина Курсевич привела пример:





— Произошел летальный случай, скажем, в отделении кардиологии. Комиссия будет рассматривать не только работу в этом отделении, а даст оценку деятельности всего лечебного учреждения в целом. Если вовремя не оказали помощь человеку с инфарктом, специалисты выяснят, почему не взяли его в положенный срок на коронарографию. В чем была проблема? Работал ли компьютерный томограф? Был ли специалист? На все эти вопросы и будет давать ответы комиссия.





Вертикаль будет подчиняться непосредственно Министерству здравоохранения. Предлагается, что сперва нововведение коснется государственных, а в перспективе — вневедомственных и других организаций здравоохранения.





Планируется создать и независимую медицинскую экспертизу, которая будет в досудебном порядке разрешать какие-то спорные моменты. Например, решать конфликтные ситуации, возникшие между пациентами и рачами при прохождении водительской или врачебно-консультационной комиссий.





Возможно, появятся и такие виды, как экспертиза профессионального характера заболевания (чтобы установить связь заболевания с воздействием на организм вредных производственных факторов), клинико-экономическая или фармако-экономическая (определяет с экономической точки зрения наиболее выгодные медицинские технологии по эффективности и безопасности).





Об аккредитации медучреждений





Законопроект обязывает все государственные организации здравоохранения пройти аккредитацию. Частных учреждений новшество пока не коснется — у них остается лицензирование.





— Процедура медицинской аккредитации позволит определить соответствие лечебно-диагностических возможностей организаций здравоохранения тем условиям и видам медицинской помощи, которые там оказываются, — пояснила Валентина Курсевич. —Предполагается, что медицинскую аккредитацию все государственные организации здравоохранения пройдут до 1 января 2023 года. Механизм будет определен постановлением Совета Министров.





По словам Валентины Курсевич, процедура вводится по нескольким причинам. Во-первых, в ряде медучреждений есть те виды оказания медицинской помощи, которые на сегодняшний день отстают в качестве. Во-вторых, они оказываются в малых объемах, но требуют достаточно затратного финансирования.





— Отделение, которое не пройдет аккредитацию, будет вынуждено поменять свой профиль деятельности — например, с хирургического на терапевтический. Но закрываться оно ни в коем случае не будет, — подчеркнула Валентина Курсевич.





О порядках оказания помощи





Законопроект вводит и так называемые порядки оказания медицинской помощи. Будет прописано, какое оснащение должно быть на уровне центральных районных больниц, какие специалисты должны там работать, какая помощь должна оказываться пациенту. То же самое и для учреждений областного и республиканского уровней.





— Должна прослеживаться преемственность оказания медицинской помощи, — считает Валентина Курсевич. — Районная больница не может иметь ту высокотехнологичную помощь, которую пациент может получить в республиканском научно-практическом центре. Мы не можем поставить во все районы КТ, МРТ и другое высокотехнологичное оборудование, провести обучение персонала. Поэтому если пациенту понадобится такая помощь, его будут направлять в учреждения уровнем выше.





По словам Валентины Курсевич, в Минской области планируется создать четыре центра по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи — в Боровлянах, Солигорске, Молодечно и Борисове. То есть каждый район центрального региона будет закреплен за одним из них. И если у человека, например, случится острый коронарный синдром и ему срочно нужно будет делать коронарографию, то пациенты ЦРБ будут доставляться в прикрепленный центр.









О медицинских кадрах





В законопроекте уделено достаточно большое внимание и кадровому обеспечению системы здравоохранения. В частности, вводится такое понятие, как резидентура. В отличие от клинической ординатуры, здесь на выходе изменяется профиль специалиста. Например, человек работал терапевтом, но вдруг решил стать рентгенэндоваскулярным хирургом. Для этого ему нужно будет поступить в резидентуру и пройти 2–3-летнее обучение в очной форме под руководством высококвалифицированных специалистов.





Что касается требований при присвоении квалификационных категорий медработникам, то они останутся прежними. Возможно, поменяется только терминология.





Университетские клиники





Еще одно новшество касается включения университетской клиники в государственную систему здравоохранения. Пилотный проект сейчас реализуется на базе Гродненской областной клинической больницы совместно с Гродненским государственным медицинским университетом.





— Планируется науку и практику рассматривать как единое целое — чтобы все обучающиеся в медуниверситете имели возможность сочетать практику на базе многопрофильной областной больницы, — пояснила Валентина Курсевич. — Планируется, что ректор вуза станет членом медицинского совета областной больницы, а главный врач, чтобы принимать определенные совместные решения и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество, войдет в состав ректората.





Университетские клиники планируется наделить правом подготовки и переподготовки медицинских и фармацевтических работников.













Вторая сессия Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва откроется 2 апреля. Поправки готовятся к первому чтению. Если они будут приняты, депутаты представят их ко второму чтению на осеннюю сессию. Планируется, что нововведения вступят в силу в 2021 году.







