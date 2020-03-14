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Ссора между соседями в Борисовском районе закончилась убийством

14.03.2020 11:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ссора между соседями в Борисовском районе закончилась убийством
Фото из открытых источников

Потерпевший находился в доме у односельчанина. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Один из мужчин ранил другого, потерпевший вышел из дома во двор, где и скончался, сообщает БЕЛТА

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Предполагаемое орудие преступления (нож), а также иные имеющие значение следы и предметы изъяты.

По подозрению в преступлении задержан 68-летний хозяин дома. 

Ссора между соседями в Борисовском районе закончилась убийством
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13 марта во дворе частного дома в Борисовском районе было обнаружено тело 60-летнего мужчины с ножевым ранением.
 
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