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Ещё у пяти студентов БГУ тест на коронавирус оказался положительным

14.03.2020 14:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси официально 27 пациентов с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией, трое излечились. Сегодня же стало известно, что еще у пяти студентов БГУ тест на коронавирус дал положительный результат. Для точности их анализы перепроверят. Об этом заявили в Минздраве.

Медики говорят, что все люди в Беларуси с выявленным новым типом коронавируса чувствуют себя сносно. Только у одного человека дела не так хороши, как у всех остальных, – его состояние средней степени тяжести.

Минздрав напомнил, что некоторых студентов БГУ и преподавателей вуза (240 человек в сумме) массово отправили на карантин в больницу потому, что коронавирус обнаружили у отца одного из учащихся. Мужчина вернулся в Беларусь из Италии – самого мощного очага пандемии в Европе, – но скрыл этот факт. Его сын, не зная, что вирус передался и ему, продолжал ходить в университет, заражая других студентов. Ситуация осложнилась тем, что многие из них живут в общежитиях.

Кстати, насчет общежитий: в беларуских телеграм-каналах пользуется популярностью видео, снятое, как пишут в соцсетях, в одном из общежитий БГУ. Там по громкой связи обращаются к студентам и просят их не доверять «анонимным телеграм-каналам», которые сообщают новости о ситуации с коронавирусом:

О том, чтобы закрыть БГУ и другие вузы и школы страны на карантин, речи пока не идет. Как и про границы республики, хотя на это уже пошли соседние страны – Польша, Украина, Литва.

Читайте по теме: Как заставить бабушку сидеть дома. Инструкция по спасению Беларуси от коронавируса

 
 
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В Беларуси официально 27 пациентов с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией, трое излечились. Сегодня же стало известно, что еще у пяти студентов БГУ...
 
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