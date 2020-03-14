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50 триллионов знаков после запятой. День числа Пи отмечают 14 марта
Источник материала: СТВ
Новости мира. 14 марта во всем мире отмечают весьма необычный праздник – день числа Пи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это математическая константа, выражающая отношение длины окружности к диаметру. Ее начинают изучать школьники в 6-7 классе. Но, как выяснилось, большая часть учеников все-таки не может объяснить значение этого числа. А ученые-математики до сих пор занимаются исследованиями, ведь за привычными 3,14 следует бесконечный набор цифр.
Денис Васильев, заведующий отделом теории чисел института математики НАН Беларуси:
Со временем Пи рассчитывали все точнее и, конечно, не без помощи техники. В 2020 году был поставлен очередной рекорд: компьютером было подсчитано 50 триллионов знаков после запятой числа Пи.
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Новости мира. 14 марта во всем мире отмечают весьма необычный праздник – день числа Пи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это математическая константа,...
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