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50 триллионов знаков после запятой. День числа Пи отмечают 14 марта

14.03.2020 14:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. 14 марта во всем мире отмечают весьма необычный праздник – день числа Пи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

50 триллионов знаков после запятой. День числа Пи отмечают 14 марта

Это математическая константа, выражающая отношение длины окружности к диаметру. Ее начинают изучать школьники в 6-7 классе. Но, как выяснилось, большая часть учеников все-таки не может объяснить значение этого числа. А ученые-математики до сих пор занимаются исследованиями, ведь за привычными 3,14 следует бесконечный набор цифр.

50 триллионов знаков после запятой. День числа Пи отмечают 14 марта

Денис Васильев, заведующий отделом теории чисел института математики НАН Беларуси:
Число Пи особое в плане того, что в XVIII веке было доказано, что это число иррациональное. Его нельзя записать в виде конечной десятичной дроби или даже бесконечной периодической дроби. Удивительно, что многие задачи, в которых число Пи появляется в видео ответа, не связаны с геометрией – по крайней мере, на первый взгляд.

50 триллионов знаков после запятой. День числа Пи отмечают 14 марта

Со временем Пи рассчитывали все точнее и, конечно, не без помощи техники. В 2020 году был поставлен очередной рекорд: компьютером было подсчитано 50 триллионов знаков после запятой числа Пи.

50 триллионов знаков после запятой. День числа Пи отмечают 14 марта

Люди в материале: Денис Васильев

 
 
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Новости мира. 14 марта во всем мире отмечают весьма необычный праздник – день числа Пи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это математическая константа,...
 
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