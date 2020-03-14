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Белорусская семья из четырех человек – условно должна внешнему миру 17316 долларов

14.03.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внешний долг Беларуси перевалил за $40 млрд.

Внешний долг Беларуси на 1 января 2020 года составил $40,75 млрд., что, исходя из численности населения страны согласно переписи – 9413446, делает каждого белоруса, включая младенцев и стариков, должником 4329 долларов, пишет afn.by

За 2020 год внешний долг Беларуси вырос на $1,4615 млрд или 3,72%, говорится в отчете Нацбанка РБ. Впрочем, показатель долга на 1 января 2020 года не является рекордом. Исторический максимум внешнего долга Беларуси составляет $40,8018 млрд. и был зафиксирован 1 июля 2014 года.

Примерно 42,08% внешнего долга или $17,1483 млрд. приходится на внешний государственный долг. За год внешний госдолг снизился на $271 млн. или 1,56%.


Долг Нацбанка РБ перед внешним миром составляет $996 млн. или 2,44% от общего долга. За год внешний долг регулятора вырос на $198,7 млн. или 24,92%.

Внешний долг банков и НКФО на 1 января 2020 года составил $5,0178 млрд. Внешний долг субъектов хозяйствования – $15,2369 млрд.
 
 
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