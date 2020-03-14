Утренний снег и ветер в Гродненской области: зафиксировано 17 случаев падения деревьев на дороги

Источник материала: Вороновская газета





В Гродненской области зафиксировано 17 случаев падения деревьев на дороги. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.





Порывы ветра в регионе достигали 27 м/с. В Гродно и Лиде, а также в Гродненском, Мостовском, Дятловском и Волковыском районах зафиксированы случаи падения деревьев на дороги. На ул.Домбровского в областном центре дерево упало на припаркованный автомобиль.







«Спасатели оказали помощь в распиловке и уборке деревьев. Люди от разгула стихии не пострадали. Жизнедеятельность не нарушена», — отметили в областном управлении МЧС.

https://www.belta.by/