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Утренний снег и ветер в Гродненской области: зафиксировано 17 случаев падения деревьев на дороги

14.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Утренний снег и ветер в Гродненской области: зафиксировано 17 случаев падения деревьев на дороги

В Гродненской области зафиксировано 17 случаев падениядеревьев на дороги. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Утренний снег и ветер в Гродненской области: зафиксировано 17 случаев падения деревьев на дороги

Порывы ветра в регионе достигали 27 м/с. В Гродно и Лиде, а также в Гродненском, Мостовском, Дятловском и Волковыском районах зафиксированы случаи падения деревьев на дороги. На ул.Домбровского в областном центре дерево упало на припаркованный автомобиль.

Утренний снег и ветер в Гродненской области: зафиксировано 17 случаев падения деревьев на дороги
Утренний снег и ветер в Гродненской области: зафиксировано 17 случаев падения деревьев на дороги

«Спасатели оказали помощь в распиловке и уборке деревьев. Люди от разгула стихии не пострадали. Жизнедеятельность не нарушена», — отметили в областном управлении МЧС.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области зафиксировано 17 случаев падениядеревьев на дороги. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС. Порывы...
 
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