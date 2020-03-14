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Утренний снег и ветер в Гродненской области: зафиксировано 17 случаев падения деревьев на дороги
14.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Гродненской области зафиксировано 17 случаев
Порывы ветра в регионе достигали 27 м/с. В Гродно и Лиде, а также в Гродненском, Мостовском, Дятловском и Волковыском районах зафиксированы случаи падения деревьев на дороги. На ул.Домбровского в областном центре дерево упало на припаркованный автомобиль.
«Спасатели оказали помощь в распиловке и уборке деревьев. Люди от разгула стихии не пострадали. Жизнедеятельность не нарушена», — отметили в областном управлении МЧС.
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В Гродненской области зафиксировано 17 случаев падениядеревьев на дороги. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС. Порывы...
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