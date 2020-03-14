У пяти студентов БГУ – положительный тест на коронавирус

Тесты у пяти студентов БГУ показали предварительный положительный результат на вирус COVID-19.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Минздрав Беларуси.

Отмечается, что эпидемиологическое расследование в указанных случаях показало полное отсутствие настороженности у граждан, возвращающихся из командировок и турпоездок.

Напомним, что госпитализация студентов и преподавателей, а также санитарная обработка помещений университета связаны выявлением COVID-19 в семье одного из студентов.

По информации ведомства, отец студента отказался от тестирования при въезде в страну и стал источником заражения среди других учащихся.

Ситуация осложнилась тем, что часть «контактов первого уровня» живут в общежитиях. Сейчас в этих зданиях проводятся мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора.

Тестирование студентов БГУ завершится 14 марта. В этот день в медучреждениях Беларуси для медицинского наблюдения и для санитарно-противоэпидемических мероприятий направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли контактировать с «положительным» студентом.