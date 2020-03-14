Конкуренция высока. Кто поедет на «Славянский базар в Витебске-2020»? Это решится сегодня в культурной столице страны – Лиде

Источник материала: Вороновская газета





Здесь во Дворце культуры идут прослушивания участников заключительного этапа национального отбора в рамках ХХІХ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске-2020» . Событие проходит в формате зрелищного гала- концерта. За право представлять Беларусь на престижном музыкальном форуме борются двадцать финалистов, прошедшие предварительные отборы на детский и взрослый вокальные конкурсы.







На сцене Дворца развернулось чудесное действо, которое перенесло всех на сказочный музыкальный остров. Шоу ведут телеведущий Дмитрий Карась и обладательница Гран-при прошлогоднего детского конкурса в Витебске Ксения Галецкая. Дети представляют на суд жюри по два музыкальных произведения.





— Это конкурс эстрадного вокала, потому мы ищем участника, который представит яркий номер, — отмечает председатель жюри детского конкурса первый заместитель министра культуры, кандидат искусствоведения Наталья Карчевская. — Ведь эстрадное искусство — это искусство номера. Ищем артиста, который обладает не только отличным голосом, но и обаянием, сценической заразительностью, умением создать цельный законченный образ. Конкуренция высока: десять человек на место, — такую конкуренцию сложно выдержать даже взрослым… А оценивать детский конкурс сложно, потому что легко попасть под обаяние детства и отодвинуть на второй план профессиональные критерии…





Помимо номеров конкурсантов, лидчан радуют специально приглашенные гости.

– Цель фестиваля – поддержать молодые таланты и новаторство в искусстве, – подчеркивает Глеб Лапицкий, генеральный директор ГУ «Центр культуры» Витебск», директор Международного фестиваля искусств» Славянский базар в Витебске «. – Счастливы, что национальный отбор проходит в Лиде — культурной столице, где так здорово переплелись древности и современность. Лидчан и гостей ждут два прекрасные театрализованные представления, которые раскроют таланты детей и взрослых, и в июле мы будем следить за ними как за представителями страны на «Славянском базаре».







Диплом победителя – у Ангелины Ломако. Вместе с диплом ей вручена хрустальная лира. 13-летняя Ангелина Ломако из Минска, уроженка Витебской области. Это ее третья проба попасть на «Славянский базар». Девочка учится в 192-й минской гимназии, серьезно занимается музыкой. Успех ей принесли песни «Я — вольная рака» на белорусском и «Зарождение» на фарерском языке. Она представит Беларусь на XVIII Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2020». В Лиде Ангелину поддерживала мама Елена и вся семья.





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В 17 часов начнется прослушивание взрослых участников финального этапа национального отбора к ХХІХ Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020»

Алла БИБИКОВА

Фото: автора

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