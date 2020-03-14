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«Люблю летать, прыгать с парашютом, кататься на горных лыжах». Фёдор Повный в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

14.03.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Священник откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вам доводилось врать?

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Если мне не хотелось говорить правды, я старался уйти от ответа.

Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?

Фёдор Повный:
Опыта, как выйти из себя, не имею, потому что я ещё не вошёл в себя.

Вадим Щеглов:
Больше всего я боюсь…

Фёдор Повный:
Прогневать Бога.

«Люблю летать, прыгать с парашютом, кататься на горных лыжах». Фёдор Повный в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов:
Счастье – это…

Фёдор Повный:
Когда ты понимаешь цель своей жизни на земле.

Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?

Фёдор Повный:
Я бы сказал, наверное, что это немощь, а не недостаток – люблю летать, люблю прыгать с парашютом, люблю кататься на горных лыжах.

Вадим Щеглов:
Поступок, о котором сожалеете?

Фёдор Повный:
Когда-то хотел летать, чего и добился.

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Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?

Фёдор Повный:
Я благодарю Бога, что он мне дал возможность стать тем, кем я есть.

Вадим Щеглов:
Представ перед Всевышним, что Вы ему скажете?

Фёдор Повный:
Здесь я могу сказать словами пророка Давида: «Слава тебе, Боже наш. Слава тебе!»

Также в интервью Фёдор Повный рассказал:

– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом

– про жену и смысл любви

– каким должен быть современный священник

А также показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси и крипту храма-памятника в честь Всех Святых.

Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Федор Повный

 
Теги: Минск
 
 
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Священник откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вам доводилось врать? Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма...
 
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