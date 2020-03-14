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Он рисковал ради них жизнью. Почему репортёр ТАСС так и не увидел своих военных снимков?
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Запечатлеть то, о чём будут докладывать командованию. Но куда сложнее было не видеть результатов своей работы: фронтовые фотографии печали в Москве, вдали от передовой.
Даже после войны сотни своих снимков рисковавший ради них жизнью Дитлов так и не увидел. В победном 1945-м на пути из Берлина в Москву у него украли весь чемодан с негативами.
Александр Дитлов, военный корреспондент фотохроники ТАСС:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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