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Он рисковал ради них жизнью. Почему репортёр ТАСС так и не увидел своих военных снимков?

14.03.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Запечатлеть то, о чём будут докладывать командованию. Но куда сложнее было не видеть результатов своей работы: фронтовые фотографии печали в Москве, вдали от передовой.

Он рисковал ради них жизнью. Почему репортёр ТАСС так и не увидел своих военных снимков?

Над пепелищем летали пуховые перья. Её мать, рискуя жизнью, во время войны выносила из огня семейные фотографии

Даже после войны сотни своих снимков рисковавший ради них жизнью Дитлов так и не увидел. В победном 1945-м на пути из Берлина в Москву у него украли весь чемодан с негативами.

Он рисковал ради них жизнью. Почему репортёр ТАСС так и не увидел своих военных снимков?

Александр Дитлов, военный корреспондент фотохроники ТАСС:
Плёнку украли, а вместе с плёнкой украли события, уехали неизвестно куда.

Люди в материале: Александр Дитлов

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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