У пяти студентов БГУ – положительный тест на коронавирус

Тесты у пяти студентов БГУ показали предварительный положительный результат на вирус COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

Отмечается, что эпидемиологическое расследование в указанных случаях показало полное отсутствие настороженности у граждан, возвращающихся из командировок и турпоездок.

Напомним, что госпитализация студентов и преподавателей, а также санитарная обработка помещений университета связаны выявлением COVID-19 в семье одного из студентов.

По информации ведомства, отец студента отказался от тестирования при въезде в страну и стал источником заражения среди других учащихся.

Ситуация осложнилась тем, что часть «контактов первого уровня» живут в общежитиях. Сейчас в этих зданиях проводятся мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора.

Тестирование студентов БГУ завершится 14 марта. В этот день в медучреждениях Беларуси для медицинского наблюдения и для санитарно-противоэпидемических мероприятий направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли контактировать с «положительным» студентом.

Вчера сообщалось , что в Беларуси у 27 человек тесты на коронавирус показали положительный результат, три человека выписаны.

13 марта Александр Лукашенко, выслушивая доклад главы МИД Беларуси Юрия Караева, сказал , что в Беларуси проверяют даже тех, у кого нет подозрения на коронавирус – только потому, что они были за границей.

На встрече с министром здравоохранения страны 12 марта Лукашенко отметил , что Беларуси удалось спокойно пройти опасный период, и паниковать из-за коронавируса не нужно. Но успокаиваться тоже нельзя.

28 февраля президент заявил , что не считает нужным закрывать границы Беларуси., а все принимаемые в стране меры назвал правильными.