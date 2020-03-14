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Мужская сборная Беларуси по теннису узнала следующего соперника на Кубке Дэвиса

14.03.2020 18:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужской сборной Беларуси предстоит сыграть с командой Аргентины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужская сборная Беларуси по теннису узнала следующего соперника на Кубке Дэвиса

Дружины определят сильнейшего в рамках поединка мировой группы I. Свидание пройдет не на нашем корте. Планируется, что матч состоится в сентябре. Победитель противостояния выйдет в квалификацию мировой группы, а проигравший попытает счастья в плей-офф группы II.

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Совсем недавно наши парни не смогли выйти в финал Кубка Дэвиса, уступив немцам 1:4. Аргентинцы на аналогичной стадии проиграли колумбийцам 1:3.

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Новости Беларуси. Мужской сборной Беларуси предстоит сыграть с командой Аргентины, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дружины определят сильнейшего в рамках...
 
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