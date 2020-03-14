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Как поставить ловушки на кротов
Источник материала: СТВ
Гроза грядок и подземные оккупанты! Какими только эпитетами садоводы не награждают кротов. Ведь один такой вредитель может прорыть тоннель протяженностью до 200 метров, а это прямая угроза будущему урожаю. Что делать, если завелся крот, рассказали в программе
Николай Жуков, инспектор-эколог-охотовед:
Ищем основной вход. Вот он идёт сюда и идёт сюда. По инструкции, вот здесь выступчики, а здесь зацепы.
Если они вот так стоят, плотно, значит, он не проходил. Если раскрыты, значит, он там сидит.
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Гроза грядок и подземные оккупанты! Какими только эпитетами садоводы не награждают кротов. Ведь один такой вредитель может прорыть тоннель протяженностью до 200...
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