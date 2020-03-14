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За электрокарами будущее, но где оно? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Топ новостей уходящих семи дней по версии журналистов СТВ – в воскресном выпуске итоговой программы «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру, и вот некоторые ее темы.
Итак, информационные итоги недели смотрите 15 марта в вечернем эфире СТВ.
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Новости Беларуси. Топ новостей уходящих семи дней по версии журналистов СТВ – в воскресном выпуске итоговой программы «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру,...
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