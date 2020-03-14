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За электрокарами будущее, но где оно? Анонс программы «Неделя»

14.03.2020 18:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Топ новостей уходящих семи дней по версии журналистов СТВ – в воскресном выпуске итоговой программы «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру, и вот некоторые ее темы.

За электрокарами будущее, но где оно? Анонс программы «Неделя»

Подробности в видеоматериале.

За электрокарами будущее, но где оно? Анонс программы «Неделя»

Итак, информационные итоги недели смотрите 15 марта в вечернем эфире СТВ.

За электрокарами будущее, но где оно? Анонс программы «Неделя»

Люди в материале: нет

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Топ новостей уходящих семи дней по версии журналистов СТВ – в воскресном выпуске итоговой программы «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру,...
 
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