Путин пописал закон о поправках в Конституцию

Источник материала: Ежедневник

Президент России Владимир Путин в субботу сегодня 14 марта подписал закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Однако документ еще не вступил в законную силу.

Как сообщают российские СМИ, согласно проекту Закона на конституционном уровне закрепляется ряд социальных гарантий, расширяются полномочия парламента, вводятся ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривается не более двух президентских сроков.

В то же время Владимир Путин после вступления в силу поправок к Конституции сможет баллотироваться на пост президента свнова.

Сразу же после подписания нового закона, президент России послал запрос в Конституционный суд на проверку закона нормам Конституции. Свое заключение судьи Конституционного суда должны сделать в течение 7 дней. В случае положительного решения Конституционного суда, поправки будут вынесены на референдум.

Как отметили в пресс-службе Конституционного суда, процесс вынесения решения не будет публичным, поскольку не предполагает сторон-участниц, которым необходима гласность и состязательность, пишет РБК.

