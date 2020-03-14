Министра неправильно поняли: Литва пояснила, какой режим будет действовать на границе

Пояснения потребовались после того, как в СМИ появились сообщения о запрете на въезд для иностранцев со ссылкой на министра Риту Тамашуниене. Об этом она якобы говорила на пресс-конференции.





"Не было принято никакого решения о закрытии границ или других ограничениях на свободное передвижение граждан, включая запрет на въезд иностранцев в Литву. Решение о закрытии границы будут сообщены правительством отдельно", - говорится в сообщении министерства.





Речь идет лишь о временном контроле на внутренних границах Европейского Союза с тем, чтобы контролировать угрозы, создаваемые вирусом COVID-19. Пограничный контроль будет восстановлен в субботу в 18:00, и будет действовать 10 дней.





"Мы понимаем, что это строгая мера, но мы должны принять все возможные меры для обеспечения безопасности всех граждан. Путешествия - наша самая большая угроза прямо сейчас. Это привнесенный вирус, поэтому необходимо ограничить движение", - сказала министр внутренних дел.



