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Министра неправильно поняли: Литва пояснила, какой режим будет действовать на границе

14.03.2020 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решения о закрытии границ или других ограничениях на свободное передвижение граждан, включая запрет на въезд иностранцев в Литву нет, говорится в уточненном сообщении министерства внутренних дел Литвы.

Министра неправильно поняли: Литва пояснила, какой режим будет действовать на границе
Пояснения потребовались после того, как в СМИ появились сообщения о запрете на въезд для иностранцев со ссылкой на министра Риту Тамашуниене. Об этом она якобы говорила на пресс-конференции.

"Не было принято никакого решения о закрытии границ или других ограничениях на свободное передвижение граждан, включая запрет на въезд иностранцев в Литву. Решение о закрытии границы будут сообщены правительством отдельно", - говорится в сообщении министерства.

Речь идет лишь о временном контроле на внутренних границах Европейского Союза с тем, чтобы контролировать угрозы, создаваемые вирусом COVID-19. Пограничный контроль будет восстановлен в субботу в 18:00, и будет действовать 10 дней.

"Мы понимаем, что это строгая мера, но мы должны принять все возможные меры для обеспечения безопасности всех граждан. Путешествия - наша самая большая угроза прямо сейчас. Это привнесенный вирус, поэтому необходимо ограничить движение", - сказала министр внутренних дел.
 
 
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Решения о закрытии границ или других ограничениях на свободное передвижение граждан, включая запрет на въезд иностранцев в Литву нет, говорится в уточненном...
 
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