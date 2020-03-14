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Reuters: экс-генсек НАТО Хавьер Солана сдал положительный тест на коронавирус

14.03.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Источники агенства сообщают, что состояние Солана не вызывает опасений, и он помещен под врачебное наблюдение в качестве меры предосторожности

Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана был госпитализирован в Мадриде, после того как его тест на заражение коронавирусом нового типа дал положительный результат. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, состояние Солана не вызывает опасений, и он помещен под врачебное наблюдение в качестве меры предосторожности.

Рейтер добавляет, что в понедельник, 9 марта, бывший генсек НАТО посещал мероприятие, в котором принимал участие министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая.


Хавьер Солана занимал должность генерального секретаря НАТО с 1995 по 1999 год, после чего был генеральным секретарем Совета Европейского Союза (1999-2009 годы). Также Солана с 1992 по 1995 год занимал пост главы испанского внешнеполитического ведомства при премьер-министре Фелипе Гонслес Маркесе.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Больше всего инфицированных обнаружено в автономном сообществе Мадрид. К настоящему моменту в Испании выявлено более 3 тыс. заболевших, 84 человека умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.
 
 
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Источники агенства сообщают, что состояние Солана не вызывает опасений, и он помещен под врачебное наблюдение в качестве меры предосторожности
 
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