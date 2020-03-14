Facebook закроет приложение с масками для лица MSQRD

Источник материала: Tut.by

Facebook закроет приложение для селфи с дополненной реальностью MSQRD, сообщает Business Insider со ссылкой на компанию. Кратко об этом пишет vc.ru.





С 13 апреля 2020 года MSQRD пропадет из App Store и Google Play и перестанет работать на смартфонах и планшетах. Технические разработки будут интегрированы в приложения Facebook. Последние три года приложение не обновлялось, но было доступно для скачивания.

MSQRD позволяет накладывать маски на лицо в режиме реального времени. Проект в 2015 году основали Евгений Невгень, Сергей Гончар и Евгений Затепякин из Беларуси. В 2016 году компанию Masquerade Technologies приобрела Facebook.