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Facebook закроет приложение с масками для лица MSQRD
Источник материала: Tut.by
Facebook закроет приложение для селфи с дополненной реальностью MSQRD,
С 13 апреля 2020 года MSQRD пропадет из App Store и Google Play и перестанет работать на смартфонах и планшетах. Технические разработки будут интегрированы в приложения Facebook. Последние три года приложение не обновлялось, но было доступно для скачивания.
MSQRD позволяет накладывать маски на лицо в режиме реального времени. Проект в 2015 году основали Евгений Невгень, Сергей Гончар и Евгений Затепякин из Беларуси. В 2016 году компанию Masquerade Technologies приобрела Facebook.
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MSQRD основали три белорусских разработчика, а Facebook купила компанию в 2016 году.
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