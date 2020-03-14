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Итальянцы поют и танцуют на балконах. Так они поддерживают врачей, которые борются с коронавирусом

14.03.2020 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. У итальянцев на карантине нет времени хандрить: жители многих городков страны выходят на балконы и поют вместе песни, танцуют и выставляют свои неоднообразные будни в социальные сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянцы поют и танцуют на балконах. Так они поддерживают врачей, которые борются с коронавирусом

Пандемия заставила итальянцев держаться друг от друга подальше. Но выход предприимчивые нашли: придумали флешбом с разнообразным репертуаром. Музыкальная акция продлится до понедельника.

Правда, аплодировать «народным артистам» некому. Все сами. Но ничего. Они же рукоплещут всем врачам и медсестрам, которые ведут борьбу с опасной инфекцией.

Итальянцы поют и танцуют на балконах. Так они поддерживают врачей, которые борются с коронавирусом

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Новости Италии. У итальянцев на карантине нет времени хандрить: жители многих городков страны выходят на балконы и поют вместе песни, танцуют и выставляют свои...
 
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