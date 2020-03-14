Четыре фактора успеха на белорусском X-Factor от Искуи Абалян. Как в Гродно проходит предкастинг шоу (+видео)

Источник материала: Вороновская газета

Гродно проходит предкастинг шоу (+видео)" width="599" height="363">



Популярное шоу талантов наконец приехало в Беларусь. Белтелерадиокомпания стала обладателем прав на вокальное шоу. И именно с сегодняшнего дня в стране стартовали предкастинги. 14 и 15 марта прослушивания проходят в Гродно.





В фойе концертного зала Центра культуры людно с самого утра: регистрация, выдача номеров, волнение, распевка, заполнение анкет…











Под номером 1 на сцену вышла Татьяна Войтович из Новогрудка, которая сама пишет песни. Впрочем, это условие участия в конкурсе совсем не обязательное: не важно, чью песню берутся исполнять конкурсанты. Главное – суметь показать себя. Оценивает их команда жюри: председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Глеб Шульман, исполнительный продюсер проекта «X-Factor в Беларуси» Ольга Шлягер, а также певица Искуи Абалян.









За два дня, планируется, прослушают порядка 300 участников. Зарегистрироваться можно заранее на сайте проекта либо непосредственно в концертном зале. Так что точное количество талантов, которые выйдут на сцену в Гродно, пока не известно. А вот что ищут в исполнителях – вполне.





– X-Factor — эта та «история», где собираются неординарные люди, интересные личности, которые наделены талантом, – отметила Искуи Абалян. – Поющих людей много. Поющих и думающих – уже чуть меньше. Поющих, думающих и понимающих, для чего им это и что они хотят сказать, еще меньше. Поющих, думающих, понимающих и красивых – еще меньше. Важен «комплект» этих составляющих успешности людей, которые приходят к нам и удивляют. Вот сегодня вышла одна девочка, которая поразила нас своим внутренним миром. И она не прошла мимо нас, настолько всех сразу задела она, ее анкета. Мы же читаем анкеты, разглядываем пустоты в графе «расскажи о себе», начинаем спрашивать. Нас интересует абсолютно все.

Чтобы заявить о себе и раскрыть четыре главные составляющие успеха, у участников на все про все пару минут. И поют они а capella, то есть звучит исключительно голос, и никакой музыки в помощь. Это, говорит белорусская певица, самое сложное.







– Когда люди ставят перед собой цель, они должны понимать, что это их волшебные три минуты. И за эти три минуты нужно сделать невозможное, – уверена Искуи. – Главное, чтобы участники верили в себя и понимали: это их шанс. Это самое сложное и самое важное.

Так кто решился выйти на сцену предкастинга в Гродно? Студенты, школьники, работники культуры, певцы, юристы, врачи, педагоги… Одним словом, наравне с участниками, имеющими диплом Академии искусств и студентами музыкальных специальностей, свои силы пробуют и испытывают удачу любители. Претендентов оценивают в нескольких номинациях: парни 16 – 24 лет, девушки 16 – 24 лет, участники старше 25 лет и вокальные коллективы.





Валерия Кузнецова – студентка ГрГУ имени Янки Купалы, специальность – «электронный маркетинг». Музыка для нее – почти лекарство: в трудные моменты первой на помощь приходит гитара. Хотя на сцене девушка по большому счету впервые.

– Решила участвовать, чтобы доказать всему миру, что я чего-то стою, – рассказывает Валерия. – Мне понравилось, все классно. Самое сложное – записывать интервью после выступления. На сцене легче, тем более, я выбрала песню, которая, мне кажется, подходит мне, и которую я чувствую, – «Самый дорогой человек».







Кажется, Валерия совсем не волнуется. Все, что она могла, уже сделала. Дальше осталось ждать решения жюри: позвонят или нет.

Полное хладнокровие с уверенностью в своих силах перед выступлением сохраняет гродненец Дмитрий Поливенок, юрист, сотрудник Комитета госконтроля, для которого музыка – тоже хобби. Говорит, поет везде: на даче, дома …

– Я всегда хотел петь, пишу музыку, сочиняю стихи. Сегодня решил исполнить советскую эстраду, чтобы жюри оценило мой голос. Выбрал песни «Платье» и «Арлекин», — рассказал участник. — Я верю в победу!







И кстати, с кастинга Дмитрий ушел с небольшими сувенирами от жюри проекта. А дарили их, надо сказать, лишь некоторым. Но ни сувенир, ни вопросы типа «А готовы ли вы отказаться от профессии/учебы, если победите в конкурсе», которые порой задавали участникам, ни просто «спасибо» от судей, пока даже не намек на то, пройдет конкурсант дальше или нет.

– В мае пройдет заключительный предкастинг в Минске. Потом жюри отсмотрит видео и выберет несколько сотен участников, которые пройдут дальше. Следующий этап — телевизионные кастинги с наставниками, – рассказала Ольга Шлягер. – Предполагается, что в среднем из каждого города, где проходит кастинг, выберем около 30 участников. Но не обязательно ровно столько. Есть города, где традиционно сильные вокалисты, и там будет больше победителей. Есть очень интересные участники и здесь.







Однако их имена пока не называют. Как и имена тех, кто станет наставником в шоу. Это узнаем ближе к лету. А уже осенью зрители «Беларусь 1» смогут увидеть X-Factor в телеэфире. Запланировано 17 выпусков проекта. Победителя шоу назовут ближе к Новому году.

Предкастинг в Гродно проходит 14 и 15 марта с 12.00 до 20.00. Также можно отправить видеозапись с исполнением песни на сайт проекта. Еще одно прослушивание в нашей области пройдет в Лиде 19 апреля. Впрочем, участвовать в предкастинге можно в любом городе.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: и видео Яна ХВЕДЧИНА https://grodnonews.by/