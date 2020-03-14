МИД: белорусы не смогут транзитом проезжать по территории Польши и Украины

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство иностранных дел официально заявляет, что с 00:00 15 марта (в ночь с субботы на воскресенье) приостанавливается пограничное движение на белорусско-польском участке границы. С 00:01 часов по киевскому времени (в 1:01 по белорусскому) 16 марта будет временно прекращен пропуск иностранных граждан в Украину. При этом МИД добавляет, что транзитом через Польшу и Украину проехать будет нельзя, а вот выехать можно. Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа.





— В ряде сопредельных с Республикой Беларусь стран введены дополнительные ограничения, в том числе запрет на въезд иностранных граждан, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19, — говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел. — Так, с 00 часов 01 минуты по киевскому времени 16 марта 2020 г. сроком на две недели не будет осуществляться пропуск на въезд через государственную границу Украины иностранцев и лиц без гражданства, в том числе в рамках транзитного проезда.

С 13 марта 2020 г. на 10 дней (с возможностью продления срока) закрыты для пропуска иностранных граждан границы Польши. С 00:00 15 марта 2020 г. (ночь с субботы на воскресенье) польской стороной приостанавливается пограничное движение на белорусско-польском участке границы, прекращается международное авиа- и железнодорожное сообщение, в том числе транзитный проезд.

На белорусско-польской границе будет прекращено пограничное движение на следующих пунктах пропуска:

Беловежа — Переров (автодорожный/пешеходный);

Черемха — Высоко-Литовск (железнодорожный);

Половцы — Песчатка (автодорожный);

Словатичи — Домачево (автодорожный);

(автодорожный); Рудавка — Лесная (речной).

Граждане Беларуси, имеющие право на постоянное жительство в Польше , могут въехать в Польшу через открытые для особого движения погранпереходы, но при этом подлежат направлению на 14-дневный карантин.

Внутренний автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт в Польше будет функционировать.

Не исключается, что меры по ограничению въезда на свою территорию иностранных граждан в ближайшее время будут введены также Литовской Республикой.

Обращаем внимание, что обозначенные меры в сопредельных странах не ограничивают выезд из них граждан Беларуси.

Просим учитывать указанную информацию граждан Республики Беларусь, которые планировали возвращаться на родину транзитом через указанные страны. В этом случае необходимо действовать в соответствии с конкретной ситуацией и искать альтернативные варианты прибытия на территорию Беларуси. Оказавшимся в ситуации невозможности для возвращения на родину просьба сообщать о себе в соответствующие загранучреждения Республики Беларусь или в Министерство иностранных дел для оказания возможного содействия.

Ситуация не статична. В этой связи дополнительно просим граждан, планирующих зарубежные поездки, в целях получения подробной информации о характере и сроках ограничений, обращаться в соответствующие дипломатические представительства или консульские учреждения этих стран.