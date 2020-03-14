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Заявление начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси А.Глаза о дополнительных ограничениях в сопредельных странах в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19

14.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Заявление начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси А.Глаза о дополнительных ограничениях в сопредельных странах в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19

В ряде сопредельных с Республикой Беларусь стран введены дополнительные ограничения, в том числе запрет на въезд иностранных граждан, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19.

Так, с 00 часов 01 минуты по киевскому времени 16 марта 2020 г. сроком на две недели не будет осуществляться пропуск на въезд через государственную границу Украины иностранцев и лиц без гражданства, в том числе в рамках транзитного проезда, сообщает mfa.gov.by.

С 13 марта 2020 г. на 10 дней (с возможностью продления срока) закрыты для пропуска иностранных граждан границы Польши. С 00.00 15 марта 2020 г. (ночь с субботы на воскресенье) польской стороной приостанавливается пограничное движение на белорусско-польском участке границы, прекращается международное авиа- и железнодорожное сообщение, в том числе транзитный проезд.

На белорусско-польской границе будет прекращено пограничное движение на следующих пунктах пропуска: Беловежа – Переров (автодорожный/пешеходный); Черемха – Высоко-Литовск (железнодорожный); Половцы – Песчатка (автодорожный); Словатичи – Домачево (автодорожный); Рудавка – Лесная (речной).

Граждане Беларуси, имеющие право на постоянное жительство в Польше, могут въехать в Польшу через открытые для особого движения погранпереходы, но при этом подлежат направлению на 14-дневный карантин.

Внутренний автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт в Польше будет функционировать.

Не исключается, что меры по ограничению въезда на свою территорию иностранных граждан в ближайшее время будут введены также Литовской Республикой.

Обращаем внимание, что обозначенные меры в сопредельных странах не ограничивают выезд из них граждан Беларуси.

Просим учитывать указанную информацию граждан Республики Беларусь, которые планировали возвращаться на Родину транзитом через указанные страны. В этом случае необходимо действовать в соответствии с конкретной ситуацией и искать альтернативные варианты прибытия на территорию Беларуси. Оказавшимся в ситуации невозможности для возвращения на Родину просьба сообщать о себе в соответствующие загранучреждения Республики Беларусь или в Министерство иностранных дел для оказания возможного содействия.

Ситуация не статична. В этой связи дополнительно просим граждан, планирующих зарубежные поездки, в целях получения подробной информации о характере и сроках ограничений, обращаться в соответствующие дипломатические представительства или консульские учреждения этих стран.

Актуальная информация по мере появления будет размещаться в том числе на сайтах белорусских дипломатических представительств в зарубежных государствах.

Здесь можно ознакомиться с информацией Министерства здравоохранения Беларуси по поводу лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию.

Общая актуальная информация о вводимых ограничениях в других странах мира находится здесь.

mfa.gov.by

 
 
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В ряде сопредельных с Республикой Беларусь стран введены дополнительные ограничения, в том числе запрет на въезд иностранных граждан, направленные на
 
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