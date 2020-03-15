«Олени на дорогах, мало полиции и почти никто не нарушает». Как мы съездили на Geely в Скандинавии

Источник материала: Tut.by

«Бери с собой еду. Консервы, хлеб, макароны быстрого приготовления». Когда мы еще только собирались покорить самую северную точку Европы — мыс Нордкап — я позвонил своему коллеге, который уже имел опыт путешествия по Норвегии. Он и дал этот совет, за который мы его не раз поблагодарили.





Первую часть нашей трилогии о путешествии к мысу Нордкап и обратно мы посвятили большому тест-драйву нового белорусско-китайского кроссовера Geely Coolray. Во второй части мы выяснили, кто сможет быстрее проехать 3 тысячи км — автомобиль с ДВС или электрокар. Битва между Geely Coolray и Tesla Model S P100D закончилась боевой ничьей. А сейчас настало время поделиться практическим опытом путешествий на автомобиле по Скандинавии.

Что взять с собой?

Наше путешествие мы планировали еще зимой, поэтому была мысль прихватить с собой цепи на колеса. Потом решили, что это лишнее, даже с учетом того, что шины на нашем авто были фрикционные, а вся Скандинавия поголовно ездит на «шипах», особенно в северной части. Но трос, ремкомплект для шин, жилеты и знак аварийной остановки в багажник забросили.

Из дополнительного оборудования в автомобиль взяли переносной холодильник и инвертор 12/220 для зарядки ноутбука. Автокипятильник не нашли, но решили, что кипятком будем запасаться на заправках, поэтому к вещам добавились два термоса и четыре термокружки.

Совет от опытного путешественника по Норвегии взять с собой продукты был продиктован не желанием сэкономить. Просто где-нибудь в северной глуши есть шанс вообще не найти кафе или даже открытый магазин. Поэтому мы забросили в холодильник немного мясных продуктов в вакууме, супы и макароны быстрого приготовления, пару упаковок черного хлеба.

Для решения финансовых вопросов были только банковские карты и ни евроцента наличных. Паспорта, страховки — само собой разумеющееся. Заложенный в бюджет расход топлива — 8 литров на «сотню». При этом мы не сидели в компьютере, выискивая сети АЗС с самым дешевым топливом. Положились на слепой случай. Бак у нашей машины относительно небольшой — 45 литров, а у экипажа нет привычки ехать до «лампочки». Поэтому рассчитывали заправляться чаще, а не больше. А значит, и потери на разнице в стоимости бензина меньше.

Особенности маршрута



Наш маршрут охватил Литву, Латвию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Россию

Есть два основных варианта добраться до севера Норвегии. Первый — из Минска ехать до Риги, там паромом до Стокгольма и дальше по трассе E4 на север. Протяженность маршрута составит 2700 км.

Второй вариант — ехать через российский Выборг к финской границе и уже по Финляндии двигаться на север в сторону Норвегии. Весь маршрут пройдет по автомобильным дорогам, а его протяженность — 2400 км.

Так как в нашем путешествии мы преследовали другие цели, кроме как доехать до Нордкап, то выбрали вариант с паромом. Но здесь есть один затратный нюанс — это стоимость переправы. Мы бронировали четырехместную каюту, питание на троих (ужин и завтрак) плюс одно машиноместо. Обошлось это все в 640 евро. Дорого. Стоимость паромной переправы пляшет в зависимости от сезона и дня недели, но в целом все равно довольно высока.

Так как паром ждать не будет, то перед прохождением литовской границы мы забронировали электронную очередь. Это позволило точно рассчитать время прибытия в порт Риги. Приехали с большим запасом. На границе с Литвой, понятно дело, залили полный бак белорусского бензина.

Любители хороших цен могут остановиться в Вильнюсе на шопинг. Мы так и сделали. Закупили еще кое-каких продуктов и вещей. Дальше — прямиком до Риги через Паневежис. Трасса A2 хороша. Четырехполосная, ровная. Надо помнить, что с 2019 года в зимний период (с 1 ноября по 31 марта) скорость на автомагистралях не должна превышать 110 км/ч, а на автострадах — 100 км/ч. С переходом на летнюю резину эти лимиты повышаются до 130 и 120 км/ч соответственно.

Перед Ригой заехали еще раз на заправку, чтобы погрузиться на паром с полным баком. В Швеции топливо дороже, чем в Латвии. Залились по 1,3 евро за литр 95-го бензина.

Швеция. Спокойные водители и олени на дорогах

Паром отходит из порта Риги в 17.00 и прибывает в Стокгольм в 10 утра следующего дня. Имейте ввиду, что доступ к автомобилям в пути закрыт, поэтому лучше ничего не забывать из того, что может пригодиться в каюте.

Каюта эконом-класса на пароме напоминает купе поезда размерами и компоновкой. Только есть еще небольшой закуток с душем и туалетом. Но торчать в каюте нет особой нужды. Паром — это маленький город, с магазинами, кафе, развлечениями. Гулять можно долго.



Выезд с парома после прибытия занимает пять минут

Выезд с парома много времени не занимает. Спустились толпой вниз, расселись по машинам и в течение пяти минут разъехались. Ни столпотворения, ни затыков нет.

Мы сразу выскочили на одну из главных дорог Швеции — трассу E4. Она проходит вдоль Ботнического залива и ведет на самый север. Трасса бесплатная, но берут деньги за проезд по некоторым мостам. Примерно до середины трасса E4 четырехполосная, по две в каждую сторону. Северная ее часть сужается до двух либо трех полос — две в одну сторону и одна в другую, либо наоборот. На таких двухполосных расширениях есть возможность опередить тихоходов. В целом шведы ездят довольно дисциплинированно, скорость не особо превышают. И мы тоже следовали сложившемуся порядку. А как же ему не следовать, если за превышение минимальный штраф составляет 500 крон (примерно 140 евро).



Трасса Е4 в Швеции переходит из четырехполосной в трех- и двухполосную

Ограничения скорости на трассе E4 разные — 90, 100, 110 или 120 км/ч в зависимости от участка. Но если высчитывать среднюю скорость передвижения, можете смело ориентироваться на 100 км/ч.

Заправлялись в Швеции уже минимум по 1,4 евро. Специально заправки подешевле не искали, заезжали по необходимости. Но предостерегаем от заезда на АЗС самообслуживания. Мы по незнанию заправились на 50 евро, а на карточке заблокировали сумму 140 евро. Вернулись деньги спустя несколько дней. Но несколько таких заправок могут существенно подкосить бюджет. Причем это касается любых заправок самообслуживания в Европе. Так что лучше искать АЗС с оператором. Но по дороге пришлось таким же образом заправиться еще раз. Бывает, что на маршруте есть только АЗС самообслуживания.



В шведской глуши найти место для еды сложно. Единственное в радиусе 200 км кафе оказалось закрыто. Вот когда пригодился запас продуктов

Наше путешествие пришлось на январь. Как и в Беларуси, в южной части Швеции снега не было совсем. Но с продвижением на север климат меняется. Постепенно на обочинах начал появляться снег, температура падала. В какой-то момент бортовой термометр показал -20 градусов. Но дальше почему-то температура вновь поползла вверх, примерно до -10 градусов.

На севере Швеции нас ждала уже настоящая зима. Снега хватило бы на всех. Дороги покрыты слоем самого настоящего льда. И его никто не спешит поливать соляными смесями. Машины раскатывают его до асфальта в первой полосе. А вот вторая обычно представляет собой сложную смесь из пятен асфальта и льда. Но при этом мы ехали все те же 90−100 км/ч. Очень понятное и предсказуемое покрытие, надо только держать в уме большой тормозной путь.

На одном из участков трассы на протяжении около 20 км мы насчитали десятки оленьих туш, лежащих по обочинам. При этом дальше такого не было. Видимо, какое-то место миграции оленей. Удивило, что никто не спешит убирать их с дороги.



Лед на улицах в маленьких городах не чистят. Но посыпают гранитной крошкой

Что касается ночевок, то выбор просто огромный, так что не смысла описывать варианты. Отели, апартаменты, домики, кемперы — выбирать можно любой вариант. Цены самые разные, но в среднем начинаются от 50 евро за ночь.

Норвегия. Дорогое топливо и медленные дороги

В Норвегии есть платные дороги, но на самом севере страны нам такие не попадались. На загородных дорогах действует ограничение скорости 80 км/ч, на автомагистралях — 100 км/ч. И, как и в других европейских странах, обязателен ближний свет. Штраф за забывчивость мигом приводит мозги в порядок — 230 евро.



Как пользоваться этим туалетом в Норвегии — мы так и не разобрались

Топливо стоит от 1,5 до 1,7 евро за литр 95-го бензина.

Путешествуя по северу Норвегии, надо держать в уме, что средняя скорость передвижения там невысока — на некоторых участках у нас она не превышала 50 км/ч. То есть не стоит рассчитывать на то, что маршрут в 300 км преодолеете за 3−3,5 часа. Смело планируйте 5 часов. К тому же многие дороги на севере могут закрываться из-за снегопадов. Поэтому перед поездкой нужно тщательно следить за прогнозом погоды.

Кстати, вплоть до самого финиша карты Google показывали, что дорога к самой северной точке Европы закрыта. Запрет относился к последнему 12-километровому участку, который находится в частной собственности.



Норвегия — страна мостов и тоннелей

В Норвегии нарушителей скоростного режима практически нет — за превышение от 6 до 10 км/ч штраф составит примерно 180 евро. Да и самих машин на севере страны мало. Все ездят спокойно, размеренно и исключительно на шипованных шинах. Мы ожидали, что на севере страны будет повальное увлечение полноприводными машинами, но нет. Ездят здесь на всем подряд, причем автомобили в большинстве недорогие и далеко не новые. Полный привод здесь не нужен по одной причине: дороги на севере имеют два состояния — почищенная или закрытая.

Нам повезло — мы без проблем добрались до мыса Нордкап, который, если уж быть географически справедливым, находится на острове, а не континенте. Так что самой северной точкой континентальной Европы он не является. Более того, и самой северной точкой тоже, потому что расположенный рядом мыс Кнившелльодден выступает в море чуть дальше. Но так уж исторически и туристически сложилось, что именно Нордкап считается самой северной точкой Европы, куда едут тысячи туристов.

Ближайший к туристической достопримечательности городок — Скарсваг. Он находится всего в паре-тройке километров от шлагбаума, перекрывающего дорогу к мысу Нордкап. И когда мы приехали, шлагбаум был закрыт. Рядом — ни одной машины. Поэтому решили сначала заселиться в отель, а потом уже разведать ситуацию у местных.

С ночлегом на Нордкап нужно решать вопрос заранее, а цены за ночь могут доходить до 400 евро. В Скарсваге отелей нет, только апартаменты — домики на берегу залива. А вот в 35 км есть уже довольно крупный туристический городок, словно сошедший с открыток о Норвегии — Хоннингсвог. Здесь есть небольшой аэропорт, а в залив заходят туристические паромы. В Хоннингсвоге уже есть несколько отелей и выбор побольше. Можно выбрать и вариант с кемпингом, которые разбросаны по берегам заливов.

Бюджет ночевки зависит исключительно от личных предпочтений в комфорте. Но дешевле 100 евро за сутки вы варианты вряд ли найдете. Но если снять домик-кемпер на несколько человек, то выйдет дешевле. Так что путешествовать небольшой компанией выгоднее.

В Скарсваг мы прибыли в шесть часов вечера и выяснили, что дорога на Нордкап все же открыта. При этом наш местный гид посоветовал не откладывать посещение, потому что надвигался шторм, и почти со стопроцентной вероятностью утром дорога будет закрыта.

В одиночку проехать на мыс нельзя. В определенное время формируется колонна из желающих, впереди едет грузовик с отвалом, который расчищает дорогу, замыкает колонну внедорожник. Стоит удовольствие 30 евро с человека, но в эту цену входит посещение музея. После оплаты каждому выдается стикер, который нужно наклеить на одежду на видном месте.

Обратно колонна идет через 2,5 часа. Раньше покинуть мыс не получится. И делать там все это время решительно нечего, разве что слоняться по музею или побродить по магазину с сувенирами.



А вам понятно, где здесь дорога? Вот что видит водитель со своего места во время снежной бури

Утром нам «повезло» попасть в тот самый шторм, который обещал местный житель. Ориентироваться на дороге можно было только по вешкам, которыми утыканы обочины. На отдельных участках снежные переметы появляются буквально за пару минут. И это самые опасные места. Застрянешь — машину заметет снегом за считанные минуты. Поэтому мы просто не сбрасывали скорость перед такими участками.

В такую погоду на дороги выезжают снегоуборочные машины. Они курсируют туда-сюда на отрезке примерно 20 км. Но и это не спасает от тех самых снежных переметов. Снегоуборщик проезжает, и очищенный участок тут же снова заметает снегом. Малоопытным водителям следут быть очень осторожным и внимательными.

Финляндия. «Горячие» драйверы и мало автомагистралей

Путь домой мы проложили через Финляндию. На севере снова попали в снежную бурю. Темнота, снег, видимость никакая. Каждый обгон — приключение. Но справились.



Финляндия тоже может преподнести сюрприз в виде сильнейшего снегопада. Ехать в таких условиях тяжело

В принципе, дороги Финляндии ничем не отличаются от дорог Швеции и Норвегии. Солью их не посыпают, только гранитной крошкой. Едешь или по укатанному снегу, или по чистому льду. Идеальное покрытие!

На большей части нашего маршрута по Финляндии мы ехали по обычным загородным дорогам с ограничением 80 км/ч. И чем ближе продвигались на юг, тем больше камер встречали на дороге. Некоторые из них не обозначаются знаками. В отличие от Швеции и Норвегии здесь уже хватает «горячих» парней, которые едут со значительным превышением скорости — 130−140 км/ч — легко. Притом что штраф за превышение на 20 км/ч — 200 евро. При превышении свыше 20 км/ч штраф будет расчитываться, исходя из месячного дохода нарушителя. Для этого используется так называемый дневной тариф. Например, при зарплате в 1000 рублей для белоруса он составит 6 евро, а максимальный штраф за нарушение — 120 дневных тарифов. На одну камеру мы попались, но штраф в Беларусь не пришел.



Быстро путешествовать по Финляндии не получается. Скорость за городом — 80 км/ч, а камер очень много

Стоимость 95-го бензина на АЗС Финляндии варьируется в пределах от 1,4 до 1,5 евро.

С ночевками ситуация тоже зависит исключительно от личных предпочтений — от крупного сетевого отеля до домика на берегу озера. В Финляндии с нами случился один неприятный инцидент. Мы забронировали домик на шесть человек. Система простая — оплачиваешь с карточки, получаешь код от сейф-ящика, в котором лежит ключ от домика. Никаких ресепшенов нет. Приехал, открыл, заселился.



Найти такие домики для ночевки можно прямо вдоль трассы. Удобно тем, кто не хочет заезжать в города. Но зато с ужином и завтраком могут возникнуть вопросы — кафе рядом нет

В полночь мы подъехали к забронированому домику, но не нашли ключа в сейфе. Странно. Но еще болеее странным оказалось то, что в забронированном и оплаченном нами доме уже жил какой-то постоялец. Минут 20 ушло на выяснение отношений с владельцами домика по телефону. Девушка не смогла внятно объяснить, как у кого-то оказался ключ от нашего дома. После переговоров нам предложили два отдельных домика, причем в каждом имелась своя сауна, за ту же цену. Нас такой вариант вполне устроил, но осадок остался.

Кстати, такие случаи при дистанционном заселение далеко не редки, так что надо иметь это ввиду. В таких ситуациях можно смело требовать компенсации в виде улучшения жилищных условий — то есть просить заселить в номер или домик подороже.

Если вы никуда не торопитесь и не привязаны к расписанию и маршруту, можно поискать через сервис сдачи частных домов романтический вариант на берегу озера. В свою последнюю ночевку в Финляндии мы так и сделали. Забронировали симпатичный домик с камином и зимним садом прямо на берегу живописного озера. Обошелся он в 70 евро.



Чтобы добраться до этого места, пришлось сильно отклониться от маршрута. Но оно того стоило

Этот домик не был предназначен специально для сдачи, владелец периодически в нем живет. Ощущение, что пришел кому-то в гости, когда хозяина нет дома — в домике было много хозяйских вещей. Отличный вариант, если хочешь провести несколько дней в глуши, но в теплой домашней обстановке. Эта ночевка стала хорошим завершающим аккордом нашего путешествия. С утра мы выехали в сторону российской границы, но это уже совсем другая история.

Заметки на полях

Отправлясь зимой в Швецию, Норвегию или Финляндию, позаботьтесь о хорошей зимней резине. В идеале — шипованной.



Если хотите сэкономить на питании, можно покупать готовые супы или вторые блюда, которые потом можно просто разогреть в микроволновке. Например, финская уха стоит в таком виде 2 евро

Полицию на дороге вы там практически не встретите, но в Финляндии огромное количество камер. Правда, пока штрафы за скорость в Беларусь не приходят. Тем не менее это не повод носиться там. Полиция на дорогах все же есть.



Имейте ввиду, что на АЗС самообслуживания при оплате картой на ней блокируется сумма в три раза больше, чем за саму заправку

Если волнуют вопросы экономии на топливе, то лучше заранее посмотреть, в каких сетях оно самое дешевое, и прокладывать маршрут с учетом заезда на конкретные АЗС.



Норвежское ноухау — помогает от обмерзания лобового стекла

Кстати, никакой разницы в расходе топлива на белорусском, российском, финском, шведском и норвежском бензине мы не заметили.



Почти все дороги на севере — это укатанный снег или лед

Отели не обязательно бронировать на весь маршрут. Достаточно вечером при заселении в один отель искать следуующий. Так проще планировать и варьировать маршрут. Но в туристических или малонаселенных местах лучше бронировать ночлег за три-четыре дня.

Выражаем признательность заводу «БЕЛДЖИ» за помощь в организации тест-драйва.