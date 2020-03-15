Источник материала: Новости Волковыска

В субботу в Гродненском городском центре культуры стартовали предкастинги шоу X-Factor.

Кастинги в Гродно продолжатся два дня – сегодня и завтра, 15 марта.

Самой первой в городской центр культуры прибыла сегодня Лилиана Наговонская, 19-летняя медсестра из Волковыска:

У нас из Волковыска идут в Гродно две маршрутки, в 7 утра и в 12 дня. Решили с мамой ехать с самого утра, чтобы занять очереди на кастинги, в 8.30 были уже здесь. Пою с самого детства, в костеле, в основном, псалмы и для себя христианские песни.

Короткий обзор анкет участников наводит на мысль, что самая поющая аудитория гродненской области – это медработники, пишет sb.by. Среди представленных сегодня на предкастингах участников много дам в белых халатах, что не может не подбадривать в связи известными событиями: помощь всегда рядом. А вот мужчин традиционно мало, парни у нас в авантюрные приключения бросаются не так смело, как хотелось бы.

В жюри представлены председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, генеральный продюсер Глеб Шульман, руководитель проекта X-Factor Ольга Шлягер и заслуженная артистка Беларуси Искуи Абалян.

Руководитель проекта Ольга Шлягер напоминает, что в финал проекта пройдут только 12 номеров: