В субботу в Гродненском городском центре культуры стартовали предкастинги шоу X-Factor.
Кастинги в Гродно продолжатся два дня – сегодня и завтра, 15 марта.
Самой первой в городской центр культуры прибыла сегодня Лилиана Наговонская, 19-летняя медсестра из Волковыска:
У нас из Волковыска идут в Гродно две маршрутки, в 7 утра и в 12 дня. Решили с мамой ехать с самого утра, чтобы занять очереди на кастинги, в 8.30 были уже здесь. Пою с самого детства, в костеле, в основном, псалмы и для себя христианские песни.
Короткий обзор анкет участников наводит на мысль, что самая поющая аудитория гродненской области – это медработники,
В жюри представлены председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, генеральный продюсер Глеб Шульман, руководитель проекта X-Factor Ольга Шлягер и заслуженная артистка Беларуси Искуи Абалян.
Руководитель проекта Ольга Шлягер напоминает, что в финал проекта пройдут только 12 номеров:
До мая мы объездим все областные центры Беларуси, посмотрим всех-всех желающих, кто придет к нам на проект. К следующему этапу – телевизионные кастинги – мы отберем порядка 300 номеров. 8 телекастингов будут записываться в конце июня. Далее мы запишем работу в тренировочном лагере и эпизод со стульями – всего три эфира. И с 21 ноября начнутся непосредственно прямые эфиры шоу X-Factor. Так вот, на этом этапе - прямые эфиры – останутся с нами только 12 номеров. И на сегодняшний день мы можем говорить о том, что конкурс проекта составляет 2 тысячи человек на 1 место победителя.