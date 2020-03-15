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Брестские таксисты переняли практику минских коллег и возят гостей города задорого?

15.03.2020 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Всем известный факт - в Минске с таксистами "от бордюра" надо быть начеку, и узнавать о стоимости поездки заранее. Уже не раз публиковали в СМИ статьи о том, что по прилёту в аэропорт гости нашей Беларуси вынужденно платили огромные суммы за проезд до столицы, да и наши попадались, чего уж тут. Но вот про регионы в этом плане ничего слышно не было. И вот на тебе...

Брестские таксисты переняли практику минских коллег и возят гостей города задорого?

Наш читатель гулял с гостями из другого города по Бресту, и поздно вечером они решили на такси вернуться домой. Взяли автомобиль на пригородном вокзале. Да, о стоимости не спрашивали, так как хозяин пользовался подобной услугой ранее, и цена поездки как правило составляла 5 рублей, или около того. Каково же было удивление, когда водитель на этот раз выставил счет - почти 12 рублей! Спорить не стали, оплатили по чеку, и только дома рассмотрели, какие услуги получили. Вот они, перед вами:

Брестские таксисты переняли практику минских коллег и возят гостей города задорого?

Итак, некое абонирование - 5 рублей включает в себя посадку за 3,5 рубл. и 1,5 проезд, и 6,85 рубл. за километраж. По тарифу Ч - 10 копеек (это время простоя). Получается, что клиенты проехали всего 4,56 километра. Внимание вопрос - это много 11,95 или нормально?

Мы задали этот вопрос знатокам в соцсетях и вот какие получили ответы и рекомендации:

- От бордюра всегда дороже, уж я то знаю, просто запомни это. Вроде все это знают.

- Как в анекдоте. А что за пункт ПРОКАТИЛО-1000р, не прокатило, вычеркиваем.

- Когда садились в машину, надо было спросить тарификацию поездки. Если условия вас устраивают - ехать, если нет, то отказаться от поездки. Если не спросили, значит с условиями,которые установил водитель вы согласны. На такие заказы, без участия диспетчера, водитель может сам устанавливать тарифы. И будет прав. И вы, возможно, еще легко отделались. Но это не точно.

- Таксисты ИП сами устанавливают себе тарифы, а вот машины фирм обязаны возить по тарифам, установленными с фирмы и даже с бордюра.

- Пассажир сам виноват, что сел абы к кому. Лучше заказывать всегда через диспетчера. Это и дешевле, и контроль со стороны фирмы лучше, и больше шансов найти машину, если чтото потеряешь.

- Просто разводить шум по поводу того, что водитель не прав и т.д, будет неправильно. Со стороны водителя всё корректно. К нему сели в авто, ему дали адрес, куда ехать. Если цену не уточняли, значит с ценой согласны. А цену и тарификацию он в чеке-то указал.

- Рентабельный тариф для заработка и всех оплат, заправки, ремонта авто и всего остального это 3.50 посадка и 1.50 за км. А по правильному, должно быть стоимость 1 км за стоимость литра топлива. А в Беларуси нет единого тарифа на такси. И по этому у каждого разный согласно таксометру.

- Заплатите и не парьтесь, сели в такси, значит у вас деньги есть, а дешевле всегда по телефону вызвать. Бедные люди на такси не ездят.

- На чеке стоит тариф 5 рублей посадка. 1. 5 рубля за километр. Это очень высокий тариф для Бреста среди фирм. Если вас везла машина Сити, можете смело с этим чеком прийти к руководству, и водителя накажут, и вам предоставят бесплатные поездки. В Сити от бордюра 4 рубля посадка и километр около 65 копеек (на чеке должен быть сверху гос. номер авто). Если вас везла другая служба, или частник какой, можете с этим чеком сходить в туалет.)

- У меня так было, и я потом позвонила диспетчеру этого такси. И мне сказали, что те, кого мы берём у бардюра, устанавливают цены сами! Они на это имеют право. Так что такси надо вызывать по телефону или через приложение, чтобы платить так, как скажет диспетчер или укажет приложение.

- Что тут непонятного? У вас тариф 4. Вы сели в такси, в котором просто за то, чтобы в него сесть - оплата 5 рублей: посадка 3.5р и 1.5 "будущая поездка". Далее оплата за км. и время простоя. Вы проехали 4.56 км по 1.5 руб за каждый. А вот на времени таксист сжалился - взял меньше минуты. Но как тут уже говорили - всё это не точно. Вывод один: при посадке в такси с бордюра нужно спрашивать, сколько будет стоить поездка.

- Можно вызвать по телефону или через приложение - там вообще сразу видно, сколько будет стоить. Смысл вообще от бордюра ездить? Быстрее? Ну вот и дороже

- Тариф 4 - это новогодний тариф)))

- Была подобная ситуация. Ночью с 2-мя детьми ехала с востока в центр, и такси заказывали заранее, с вечера, и оплатили 5р. А когда следующей ночью садились с того же места на такси, что просто стояло в ожидании клиентов, и я уточнила сумму перед тем как сяду, было сказано, что по счетчику. Приехали. Озвучил 10р.! Когда я уточнила что за тариф в 2 раза дороже предыдущего - мне он сказал, что всё согласно чеку, и что его такси работает от борта. Как сейчас помню, мы с ним в прокуренной тачке неслись на всех парах, едва по дороге не развалились, на ходу на не совсем зелёные светофоры. По факту и я озвучила - что 1. уточнила стоимость примерную перед поездкой, 2. у меня нет столько. Вызывайте милицию, я мужа и разбирайтесь всю ночь! Итог: с меня взял ни ему, ни мне - 7.50. Такая вот неприятная история.

Итак какие выводы мы должны сделать?

Всегда уточнять стоимость проезда, и не удовлетворяться ответом "по счетчику", если вы пользуетесь услугами таксистов "от бордюра". Если вы этого не сделали, у вас только два варианта - или оплатить, или договариваться (пробовать скандалить). А лучше - пользоваться диспетчерскими такси, там если что всегда можно добиться правды. Благо, в городе есть варианты. К самому ИП Матвеев А.А претензий не может быть никаких - он может устанавливать такие тарифы, какие считает оправданными.

А какие истории приключались с вами в Бресте? Поделитесь мнениями в комментариях.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Всем известный факт - в Минске с таксистами "от бордюра" надо быть начеку, и узнавать о стоимости поездки заранее. Уже не раз публиковали в СМИ статьи о том, что по...
 
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