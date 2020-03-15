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ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта

15.03.2020 07:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объединенные Арабские Эмираты временно приостанавливают выдачу любых виз с 17 марта для всех, за исключением дипломатов, в ответ на объявление Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило в субботу Федеральное управление по регистрации и гражданствам.

"ОАЭ перестают временно выдавать любые визы для всех, за исключением владельцев дипломатических паспортов, с 17 марта в рамках превентивных мер и рекомендаций ВОЗ по борьбе с распространением коронавируса, что делает поездки людей в это время чрезвычайно опасными", - передает Эмиратское агентство новостей заявление управления.

Решение не касается лиц, которые уже успели получить визы до оглашения этого решения.

Как разъяснили в управлении, решение будет действовать до того момента, пока в странах, где обнаружено много случаев заболевания коронавирусом, не будет налажена система выявления заболевания медицинскими тестами до выезда людей из страны.

Ранее о запрете на выдачу туристических виз на 30 дней заявил Оман, Кувейт запретил въезжать в страну кому-либо, кроме граждан страны и их ближайших родственников.
 
Теги: Новости
 
 
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Объединенные Арабские Эмираты временно приостанавливают выдачу любых виз с 17 марта для всех, за исключением дипломатов, в ответ на объявление Всемирной...
 
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