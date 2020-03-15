ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта

РИА Новости , об этом сообщило в субботу Федеральное управление по регистрации и гражданствам. Как передает, об этом сообщило в субботу Федеральное управление по регистрации и гражданствам.





"ОАЭ перестают временно выдавать любые визы для всех, за исключением владельцев дипломатических паспортов, с 17 марта в рамках превентивных мер и рекомендаций ВОЗ по борьбе с распространением коронавируса, что делает поездки людей в это время чрезвычайно опасными", - передает Эмиратское агентство новостей заявление управления.





Решение не касается лиц, которые уже успели получить визы до оглашения этого решения.





Как разъяснили в управлении, решение будет действовать до того момента, пока в странах, где обнаружено много случаев заболевания коронавирусом, не будет налажена система выявления заболевания медицинскими тестами до выезда людей из страны.





Ранее о запрете на выдачу туристических виз на 30 дней заявил Оман, Кувейт запретил въезжать в страну кому-либо, кроме граждан страны и их ближайших родственников.