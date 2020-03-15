Простой тест, который поставит вас в тупик. Отличите ли вы торт по фото?

Источник материала: Tut.by

Мы знаем, что вы любите десерты. Иногда кондитеры нарочно готовят их такими, чтобы всех поставить в тупик: думал, это картошка, — а на деле торт-иллюзия. Сможете ли вы определить, где на фото настоящие сладости? Предупреждаем: это будет не так и просто.

В тесте использовались фотографии из аккаунтов в Instagram: @theediblemuseum , @lauraloukaides , @the_bakeking , @immaculateconfectionsuk , @lililoveme_academy .