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Простой тест, который поставит вас в тупик. Отличите ли вы торт по фото?

15.03.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы знаем, что вы любите десерты. Иногда кондитеры нарочно готовят их такими, чтобы всех поставить в тупик: думал, это картошка, — а на деле торт-иллюзия. Сможете ли вы определить, где на фото настоящие сладости? Предупреждаем: это будет не так и просто.

В тесте использовались фотографии из аккаунтов в Instagram: @theediblemuseum, @lauraloukaides, @the_bakeking, @immaculateconfectionsuk, @lililoveme_academy.

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Мы знаем, что вы любите десерты. Иногда кондитеры нарочно готовят их такими, чтобы всех поставить в тупик: думал, это картошка, - а на деле торт-иллюзия. Сможете ли вы...
 
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