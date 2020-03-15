Кредитка с самым-коротким грейс-периодом и сервис для потерянных вещей: топ новостей от банков

Источник материала: Tut.by

Если вы думаете, что в последние дни банки только и делали, что меня курсы в обменниках, то ошибаетесь. Белорусам предложили парочку новых кредитов, сервис для возврата потерянных вещей и новый сервис переводов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, чем удивили банки своих клиентов на этой неделе.

Кредитка с самым коротким грейс-периодом



фото с сайта: pixabay.com

Альфа-Банк представил новую карточку «Альфа-кредитка» с грейс-периодом. Основная ставка по нему мало чем удивит — это привычные уже для большинства банков 12,32% годовых, максимальная сумма — 5000 рублей, их можно оформить без справки о доходах.

Но самое удивительное в этой карте — грейс-период: почти не платить проценты банку за пользование деньгами можно будет 5 дней. В это время ставка составит 0,1% годовых.

Кстати, на рынке появился и еще один «быстрый кредит»: держатели виртуальной карты Cashelkoff от Белинвестбанка могут одолжить до 3000 рублей без справки о доходах на два года. Оформить кредит можно в сети салонов «НА'СВЯЗИ». Ставка по кредиту — 25% годовых.

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«Бюро находок» в банке



Фото: Reuters

Банк Дабрабыт совместно с IDS Group представляет новый продукт для физических лиц «Сервис возврата утерянных вещей». Пользователи услуги могут получат брелоки, наклейки и багажные бирки, которые содержат инструкцию для человека, нашедшего потерянные ключи, документы, личные вещи, багаж, информацию о вознаграждении за возврат.

Если утерянная вещь найдена, нашедший звонит по указанному номеру, компания IDS Group забирает вещь у нашедшего, выплачивает ему компенсацию за возврат и доставляет вещь владельцу.

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БПС-Сбербанк переходит на новый процессинг

Произойдет это в апреле. При этом, в БПС-Сбербанке обещают, что переход будет «бесшовным» — то есть, от владельцев карточек никаких действий не потребуется.

— Владельцы карточек почувствуют перемены в скорости обслуживания, качестве и разнообразии сервисов, появлении новых технологий и так далее, — обещают в банке.

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Еще один сервис для переводов за границу



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Банк БелВЭБ совместно с Western Union предоставили возможность отправлять денежные переводы с сайта www.wubelarus.by в формате 24/7.

Услуга доступна для карт любых белорусских банков. Деньги могут быть выплачены наличными в более чем 200 странах и территориях мира или зачислены на банковский счет в более чем 100 странах.

Сначала нужно зарегистрироваться на сайте сервиса, затем выбрать регион, указать сумму отправления, ФИО получателя и номер банковской карты, с которой будут списаны деньги. Каждой транзакции присваивается 10-значный контрольный номер денежного перевода. Для получения перевода получателю нужно знать КНДП, имя отправителя и сумму перевода.