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Кредитка с самым-коротким грейс-периодом и сервис для потерянных вещей: топ новостей от банков
Источник материала: Tut.by
Если вы думаете, что в последние дни банки только и делали, что меня курсы в обменниках, то ошибаетесь. Белорусам предложили парочку новых кредитов, сервис для возврата потерянных вещей и новый сервис переводов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, чем удивили банки своих клиентов на этой неделе.
Кредитка с самым коротким грейс-периодом
Но самое удивительное в этой карте — грейс-период: почти не платить проценты банку за пользование деньгами можно будет 5 дней. В это время ставка составит 0,1% годовых.
Кстати, на рынке появился и еще один «быстрый кредит»: держатели виртуальной карты Cashelkoff от
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Если утерянная вещь найдена, нашедший звонит по указанному номеру, компания IDS Group забирает вещь у нашедшего, выплачивает ему компенсацию за возврат и доставляет вещь владельцу.
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Произойдет это в апреле. При этом, в
— Владельцы карточек почувствуют перемены в скорости обслуживания, качестве и разнообразии сервисов, появлении новых технологий и так далее, — обещают в банке.
Еще один сервис для переводов за границу
Услуга доступна для карт любых белорусских банков. Деньги могут быть выплачены наличными в более чем 200 странах и территориях мира или зачислены на банковский счет в более чем 100 странах.
Сначала нужно зарегистрироваться на сайте сервиса, затем выбрать регион, указать сумму отправления, ФИО получателя и номер банковской карты, с которой будут списаны деньги. Каждой транзакции присваивается 10-значный контрольный номер денежного перевода. Для получения перевода получателю нужно знать КНДП, имя отправителя и сумму перевода.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, чем удивили банки своих клиентов на этой неделе.
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