Беларусь входит в тройку главных торговых партнеров Крыма

— Внешнеторговый оборот составил за девять месяцев более 70 млн долларов. Экспорт составил 24 млн долларов, а импорт — 46,2 млн долларов, — рассказала Балдина (цитата по news-front.info). — Мы ввозим прежде всего продовольствие, металлы, товары машиностроения, транспортные средства. Откуда привозим? Наши импортеры: Украина, Италия, Беларусь, Армения и Турция. Вывозим мы, прежде всего, продовольствие, сельхозсырье и товары химической промышленности. Главные потребители наших товаров — Украина, Беларусь и Казахстан.





Крым экспортирует свои товары в 22 страны мира. На Украину пришлось 50,3% экспорта, на Беларусь — 23%, на Казахстан — 10,3%. Импорт товаров поступал из 35 стран. Лидерами стали Украина (28,3%), Италия (17,4%), Беларусь (15,5%), Армения (11%) и Турция (6,2%).





Беларусь официально не признала Крым частью России. Национальный статистический комитет не озвучивает информацию о поставках белорусских товаров в Крым.