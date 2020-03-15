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Пять нестыдных «антикризисных» смартфонов, которые сейчас можно купить в Беларуси

15.03.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе кроме новостей о коронавирусе белорусов волновала еще одна тема — растущий курс доллара и евро. Некоторые спешно решили штурмовать обменники, другие задумались о приобретении техники. Мы посмотрели, какие смартфоны сегодня можно купить за 130−150 долларов, то есть за 300−350 рублей. Ниже — пятерка достойных, на наш взгляд, устройств.

Samsung Galaxy A01


Фото: galaxystore.ru

Один из самых «свежих» смартфонов в подборке — в продажу он вышел в январе этого года и уже успел получить обновление до Android 10. Краткие технические характеристики такие: экран на 5,7 дюйма (HD+), процессор Snapdragon 439, 2/16 ГБ памяти (+ слот для карт microSD), аккумулятор объемом в 3000 мАч, камера с двумя модулями на 13 Мп и 2 Мп.

Минусы, правда, тоже есть. Некоторым пользователям не нравится отсутствие NFC-модуля (нет возможности подключения банковской карточки для оплаты со смартфона), кого-то разочаровывает мультимедийный динамик. А еще в аппарате отсутствует сканер отпечатков пальцев.

Nokia 4.2


Фото: Gizchina

Технически этот гаджет похож на рассмотренный нами ранее Samsung. В Nokia используется все тот же процессор Qualcomm Snapdragon 439, дисплей с диагональю в 5,7 дюйма (HD+), основная камера на 13 Мп и 2 Мп и батарея на 3000 мАч. Но различия есть.

Самое основное — чистая система Android (без оболочки производителя) благодаря вхождению девайса в программу Android One от Google. А еще, к примеру, в Nokia 4.2 есть сканер отпечатков, и оперативной памяти больше (3 ГБ).

Из минусов: пользователи жалуются на некачественный динамик, кому-то не хватает порта USB-C.

Huawei Y7 (2019)


Скриншот с YouTube

Смартфон вышел в продажу год назад, но все еще смотрится вполне конкурентоспособно. Особенно с учетом того, что его обещают обновить до Android 10.

Гаджет оснащается экраном на 6,26 дюйма (HD+) и процессором Snapdragon 450. Последнее — нетипично для аппаратов от Huawei. Как правило, они работают на фирменных Kirin. К другим характеристикам относится 3/32 ГБ памяти с возможностью расширения, дактилоскопический сенсор и сдвоенная основная камера (13 Мп + 2 Мп). Аккумулятор при этом увеличенного объема, на 4000 мАч.

К недостаткам владельцы в основном относят камеру и отсутствие NFC-модуля. А еще некоторые отмечают, что производитель предустановил на устройство слишком много ненужного софта.

Vivo Y11


Скриншот с YouTube

Смартфоны этого бренда не так узнаваемы по сравнению с предыдущими в Беларуси, но в том же Китае — очень популярны.

Технически Y11 мало чем отличается от большинства других аппаратов в этой ценовой категории. Тут все тот же процессор Snapdragon 439, 3/32 ГБ памяти и камера на 13 Мп и 2 Мп. Впрочем, есть плюс: аккумулятор на целые 5000 мАч. От одного заряда гаджет, скорее всего, живет дольше конкурентов. Не забыли и о сканере отпечатков пальцев.

Xiaomi Redmi 8


Этот гаджет вряд ли нуждается в представлении: Redmi 8 является одним из самых популярных в серии. Его плюсы: батарея на 5000 мАч, поддержка быстрой зарядки на 18 Вт, современный порт USB Type-C. К тому же производитель заявил: Redmi 8 обновят до Android 11.

К другим характеристикам относится экран диагональю в 6,22 дюйма (HD+), процессор Snapdragon 439, 3/32 ГБ памяти (в этой конфигурации можно расширить картами памяти), основная камера разрешением в 12 Мп и 2 Мп. Конечно, есть и сканер отпечатков пальцев вместе с функцией активации по лицу, а вот NFC отсутствует.

 
Теги: Новости
 
 
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Мы посмотрели, какие смартфоны сегодня можно купить за 130−150 долларов, то есть за 300−350 рублей. Ниже - пятерка, на наш взгляд, достойных устройств.
 
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